林口美校旁 薇閣雲品總裁級夢幻別墅

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深受林口美國學校家長以及台北市企業主青睞的「薇閣雲品」即將落成，距「馬禮遜美國學校」僅2分鐘、距「康橋國際學校」僅5分鐘，獨棟獨戶獨院的電梯別墅規劃，141坪包含五廳五房三車位，有天有地、有院有庫的總裁級行館居所，集合「私人招待所」、「三代同堂生活」、「渡假休憩VILLA」三種空間機能，由最懂林口別墅生活的薇閣建設、冠宸建設所推出，將林口頂級別墅再次推向另一個境界，造福金字塔頂尖客。

「薇閣雲品」一進門，庭院迎賓松，瞬間轉換空間氣質，客廳彷如陽光灑落的光盒，通透清朗，側面落地窗外牆，是一面7米高水瀑牆，從一樓客廳傾瀉而下，創造獨特的居家背景氛圍，走進客廳，視線在落地窗的引導下延伸至餐廳，並與戶外BBQ庭院空間合而為一，無論家人用餐享受庭院鳥語花香，或邀親友開BBQ趴，甚至讓大型犬奔跑嬉戲，都能滿足全方位可動可靜的生活需求。

一層一臥室的豪奢尺度，藉開闊通透的採光與視野，釋放五感的鬆輕靜。每一棟「薇閣雲品」R層頂樓空間，配有一座大露台，可做瑜伽、運動、曬太陽，喜愛花藝人士可布置一座心愛小花園，而室內空間還可作為工作室、茶藝室、圖書館、畫室，就像主人的秘密天地，展示從世界各地帶回來的珍藏極品，就像打造一座私人博物館。