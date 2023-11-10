AI領軍多頭 台股連七紅

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大盤11月以來表現及三大法人動向

台股9日呈現高檔震盪走勢，電子股扮演撐盤要角，多頭指標AI股延續漲勢，指數終場上漲4點收16,745點。法人認為，目前台股盤面結構轉佳，有望整理後再攻萬七大關。

受美股反彈氣勢暫歇影響，大盤9日多方買盤也相對觀望，成交金額再度縮減至2,494億元，指數一度回落到16,680點，失守16,700點整數關卡，所幸多方護盤力道顯現，力挺台積電（2330）尾盤翻紅上漲1元，推升指數寫下連七紅。

進一步關注籌碼動向，三大法人9日合計賣超20億元，其中，外資終結連五日買超，小幅調節16.7億元，累計11月以來仍加碼408.74億元；投信則延續連買氣勢，單日買超5.89億元，為連16日買超，自營商則賣超9.3億元；八大公股行庫終止連五賣轉買超3.46億元。

群益投顧分析師張聰傑指出，市場焦聚焦Fed官員談話以評估利率路徑，鮑爾在小組會議上發表談話內容，並消化企業財報。大盤類股漲跌互見，在台積電、AI概念股走勢回穩之下，支撐電子股上漲，指數開平高持續上下震盪，終場順利小漲，顯示短多格局尚未轉變，個股操作建議續依短線技術面汰弱換強因應。

凱基投顧分析，大盤攻上半年線16,695點位置後，盤勢開始陷入狹幅整理，近三日累積漲點僅約百點，就技術面觀察，由於下檔已逐漸逼近快速上揚的5日線，短線醞釀多空表態。

展望後市，法人預估，大盤只要守住16,665點，盤勢仍處在強多狀態，有機會表態向上挑戰前高16,825點，後續若量能能夠放大攻擊，指數還有往上衝關萬七空間。

在選股策略上，則建議聚焦AI族群中營收表現亮眼個股，股價回檔可分批承接，另強勢股如矽智財族群，股價屢創波段新高，追價買盤相對強勁，為短線多方資金關注標的。