聯手綠電商 國泰證發行首檔STO

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國泰證券領先業界取得金管會核准開辦STO（Security Token Offering,虛擬通貨）業務，成為台灣首家獲准開辦STO業務證券商，首檔STO發行人為全台第一家再生能源售電業者陽光伏特家母公司綠點能創「陽光綠益債務型STO」，發行方案為6年期債務型STO、年利率為3.5％、採取年配息與到期還本機制，預計募資3,000萬元 。

國泰證券數位資產部協理陳純懿表示，為吸引法人參與，此檔STO申購者能以市場上相對優惠條件採購綠電，屆時年利率可以到5.8％，該檔募資到12月8日，12月12日正式發行，在國泰證券自行建置的STO交易平台交易。

國泰證券董事長莊順裕表示，金管會於2019年頒布STO專法規範，將STO定義為證券交易法的有價證券，並採取分級管理制度，允許平台業者申請取得證券自營商執照，按照櫃買中心訂定的STO管理辦法，即可協助企業發行具證券性質之虛擬通貨業務向專業投資人募資，一檔STO募資金額則限制在3,000萬元以下，半年僅能發行一檔。

莊順裕表示，STO已成國際趨勢，包括台灣、美國、新加坡、香港、英國等超過10個主流市場國家皆有制定STO監理規範，以支持STO生態系統的穩定發展。

綠點能創執行長馮嘯儒表示，2019年取得再生能源售電業執照，是全台第一家再生能源售電業者，目前一年可供電1.2億度，其中2％為旗下全民電廠，98％來自於收購中小型電站。

馮嘯儒表示，國泰證券發行「陽光綠益債務型STO」額度3,000萬元，將投入20座太陽能電廠建置，預期未來將發出1,000萬度綠電，替環境達成約500萬噸的減碳量。