聯詠Q4財測遜預期 三內外資降評

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面板驅動IC（DDI）大廠聯詠（3034）近日舉行法說，釋出第四季財測令市場失望，觸發市場調整財務預期，尤其里昂證券、凱基投顧、統一投顧啟動降評動作最大，里昂直指聯詠目前評價不具吸引力，內外資研究機構看聯詠後市以中性偏保守為主要論調。

里昂證券指出，聯詠第三季財報雖超越市場預期，但因電視、監視器、VR與車用等部分需求依然不振，加上部分產品仍在降價，導致第四季毛利率可能較第三季低，財測展望遜於市場預期。

儘管DDI產業下行循環已過，里昂強調，目前還看不到能夠驅動營收增長的強勁催化劑（catalyst），同時，股價位階已來到歷史本益比區間上緣位置，評價太貴，因而將聯詠投資評等由「優於大盤」降至「劣於大盤」。

麥格理證券同樣給予聯詠「劣於大盤」投資評等，推測合理股價更是僅340元。麥格理認為，短期來看，電視、智慧機、PC市場只是趨穩，但還不到重返成長，長線又有毛利率可能降回疫情前水準的壓力，目前股價交易在2024年推估每股稅後純益（EPS）約16倍本益比，而過去七年的平均是10倍，認為評價屬昂貴。

統一投顧基於以下三因素，同樣啟動聯詠降評：一、第四季財測不如預期，獲利有所下修。

二、雖然產品降價幅度趨緩，不過對於晶圓代工降價少有著墨，毛利率區間未有上修。

三、景氣尚未明確，2024年營收與獲利未有上修。