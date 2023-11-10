權王投資學開講 深化社會新鮮人理財觀

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全民理財時代來臨，即早培養投資習慣，複利「滾雪球」效果更為顯著。由工商時報主辦的「權王投資學」講座9日登場，邀請「好好理財」主編Marra及「權證小哥」兩位理財專家擔任共同分享，針對即將進入職場的社會新鮮人提供金融新知，吸引近百名學生報名參與。

工商時報「台灣權王」交易競賽邁入第14屆，面臨通膨高漲，以及低薪、房貸、高房價等困境，是不少學生畢業投身職場後就必須承擔的壓力，更凸顯出投資理財的重要性。「權王投資學」講座聚焦「自我認識投資更上手」與「認識投資商品與觀念」兩大主題，由知名藝人焦凡凡擔任主持人，與參與年輕學子互動，推廣金融理財知識。

經營理財社群頻道擁有超過21萬人追蹤的Marra指出，對於理財新手而言，要踏出投資第一步，學習投資必須要找到意義及執行方法，透過省錢產生被動收入，並投入長遠目標，省下的錢再投入，打造正向理財概念，才能持續累積資本。另外，在設定理財目標時，要建立明確而具體的目標，包括達成時間及金額，利用100倍速算法，將目標金額規劃為每月花費的100倍，並從費氏數列中「1、2、3、5、8、13」中選一個最可能達成的年數，就可明確換算每月需要存下多少錢。

權證小哥則建議，社會新鮮人不要因為錢少就不開始投資，只要不借錢投資，備好緊急備用金，即便是小額還是可以逐步創造複利效果。對於權證交易「差槓比」是一大重點。一般來說，差槓比越小越好，好的權證價差比要小、槓桿要大，隱含波動率要低且穩。

此外，權證小哥認為，在權證投資時間點上，由於個股在法說會後股價波動較大、除權息，以及處置期間股價回檔時，可以觀察搶反彈時間點。同時，提醒投資人時間是複利的關鍵、學習投資不嫌早、學習管道要正確，並留意金融詐騙風險。