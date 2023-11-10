大盤將進入「停、看、聽」階段

盤勢觀察：11月的台股行情跟10月完全不同，10月底指數在破底之際，筆者曾在本專欄撰寫「考驗投資人高檔/低檔等待總統選舉行情智慧」，是要在16,000點等待？還是要來到高檔等待？到目前為止，看起來多數投資人還是喜歡在指數處高檔去等待選舉行情，因為成交量告訴一切，低檔沒信心沒量，指數來到高檔追高卻倒是有信心，日量已接近3,000億元，但如此換來代價就是追高套牢風險!當指數來到16,800～17,000點附近，建議宜先部分出場或降低持股比。

投資策略：10月底曾提出從2013年一月以來，經歷過近十年的時間，連續下跌四個月只出現一次，即2015/5～2015/8（四個月），換言之，11月迄今指數幾乎可研判本月應該是上漲，但已連七漲來到16,800點附近時要先「停、看、聽」。「停」是停止再加碼追高或買進高風險股；「看」是看企業第3季財報表現（11/14發布完畢）；「聽」是聽拜習會內容（11/15）與美方再債務上限處理狀況（預計11/17）。以上三項分別代表是資金面、個體與總經面。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注第三季營運財報可能較強者後續發展，從已公布10月營收、半年報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有部分IC設計、AI、PCB相關族群、工業電腦、PA、設備、電子周邊、機電與部分生技醫療業者等，如指數有拉回時，可再留意進入低點位置。 其二是留意內需高股息率個股，當指數來到近期高檔區，就面對17,000點附近關卡壓力，加上主計總處剛公布10月消費者物價指數（CPI），由於颱風造成蔬菜及水果等價格大漲，以及「以巴戰事」推升油料費，10月CPI年增率再度飆至3.05％，這是2月以來再見3字頭，寫下九個月來新高，雖然美元短期可能先不升息，但是在高通膨壓力下，高股息殖利率就是現階段選股必備的條件，由於即將進入年底佳節旺季，內需業者營收仍可期待，為可攻又可守的族群。

操作建議，留意兩點：1.KD指標已漸來高檔，9日KD指標已漸來到高檔87與73附近，將在下周來到超買區，周KD指標在低檔在41附近向上交叉，暫來到53與42附近，未來指數不易見大波段下跌，但能否再上漲就得看量能是否足夠來推漲。

2.上櫃仍為走勢領先指標，本波上櫃走勢相對上市強，上市破底之際，上櫃仍企圖守前一波低點209.58點附近低點，顯見台股仍未完全走弱，然而當周三上櫃日量增加約33％來到945億，但盤勢卻僅漲0.15％，且留長上影線，表示量大增且大量卻推不動大盤大漲，高檔壓力重，下半年以來，上櫃最多漲3周，本周預期將上漲第三周，因此下周將面臨更大壓力，不過因為目前均線翻揚中，未來一周將是指數空間有限，但個股輪動更快速，可等拉回低點。