華通、健鼎重啟成長 Q3賺贏H1

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華通（2313）、健鼎（3044）第三季獲利重啟成長，單季獲利雙雙超越上半年，華通獲利季增180％，每股稅後純益（EPS）1.41元；健鼎第三季EPS 4.07元，季增120.74％，登單季新高，累計健鼎前三季EPS輕鬆跨越半個股本，達8.07元，快追平去年同期獲利。

健鼎董事會通過第三季財報，第三季營收162.39億元，毛利率22.1％，營業利益率14.34％，稅前淨利率17.08％，持續三率三升，稅後純益21.39億元，季增120.74％，單季EPS 4.07元，獲利寫單季新高紀錄。

健鼎前三季營收439.11億元，營業毛利80.62億元，營業利益45.91億元，稅前盈餘56.71億元，稅後純益42.42億元，以目前股本52.56億元計，EPS 8.07元，略低於去年同期8.63元。

此外，健鼎配合終端產品之國際大廠需求，增加東南亞生產基地，以提供產能地域多樣性選擇，爭取就近服務客戶，擬於越南增資及設立新公司。

華通第三季營收195.92億元，季增41.3％，毛利率15.88％，季增3.54個百分點，稅後純益為16.8億元，季增180％，每股淨利為1.41元，揮別上半年谷底，累計至第三季EPS 2.21元。

華通表示，今年上半年消費性市場需求不振，持續消化庫存，第三季開始進入客戶新品出貨旺季，自7月以來營收逐步走強。最新公告10月營收73.19億為歷史第三高，緊接著在第四季3C產品各項電商促銷活動下，有機會維持營運高峰。

華通預估，今年資本支出預計在70億元水準，主要用於mSAP製程HDI、軟板以及SMT設備、泰國廠區建設。泰國廠已於今年6月動土，設置衛星通訊、伺服器及車用等相關產品的硬板產能為主，最快有機會於2024年底投產。