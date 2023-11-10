10月營收雖雙減 台達衝刺電動車 明年撥雲見日

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台達電（2308）10月營收步入9月後塵、再陷雙減，惟月減幅嚴控低個位數水位。在差額不大下，法人估，董事長海英俊法說中提到的「第四季表現應會和第三季差不多」，兌現機會仍高。

AI GPU缺料、美國聯合汽車工會（UAW）罷工、特斯拉降價，市場狂吹逆風，雖然UAW罷工行動已於11月初告一段落，變數少了一些，但影響已經造成，觀諸台達電9、10兩個月營收雙雙落入雙減，即可見一斑。

台達電10月營收346.75億元，不僅較去年同期355.3億元減少2.41％，亦較9月353.86億元減少2.01％；惟前十月營收3,358.81億元，仍較去年同期3,143.13億元成長6.86％。

就10月營收在三大範疇的占比言之，以電源及零組件為高，達64％、其次為基礎設施占24％、再來是自動化占12％。

因感受車市逆風，台達電亦在日前舉行的法說會中，同步下修電動車全年成長預期，由原先預估翻倍成長，調整為僅成長8成，估今年電動車營收貢獻約落在14至15億美元間，占比約12％。

惟在電動車成長的大趨勢沒有改變下，台達電仍看好電動車未來，預期明年仍有4至5成的成長空間，全年營收貢獻可望首度突破20億美元。

著眼於電動車成長可期，台達電亦決定自明年元月起，在既有的電源及零組件、基礎設施、自動化三大範疇之外，新增交通的新範疇，並將電動車納入其中。

屆時亦將跟進同步揭露四大範疇的營收占比，如此一來，原本蒙上一層面紗的電動車成長軌跡就有望撥雲見日。