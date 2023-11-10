中磊Q3毛利率 創18季新高

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中磊（5388）今年來積極調整營運體質，第三季三率三升，單季毛利率提升至17.8％寫近18季新高，單季獲利也創歷史新高，該公司毛利率提升主要受惠調整產品組合、新產能效益及零組件供應優化三大因素，公司估第四季營運持穩，客戶庫存調整明年第一季可望結束，對明年整體產業及公司營運均持樂觀看法。

中磊進一步指出，在產品組合方面，主要加值產品附加價值，整合軟體及軔體向來是中磊強項，也是今年提升毛利率的重要依據；第二項新產能效益方面，中磊在原有的中國蘇州及台灣生產基地之外，近年積極擴張包括菲律賓、印度及墨西哥生產基地，新產能也推升營運成長；第三項則是因零組件供需正常之後，價格也趨緩，也有利毛利率提升。

中磊第三季合併營收為156.3億元，受惠於較佳產品組合及新產能效益彰顯，第三季毛利率達17.8％，表現亮麗，稅後純益為6.6億元，季增25％，年增率達24％，第三季每股稅後純益2.53元。第三季獲利及EPS皆創公司單季新高紀錄。

累計營運部分，中磊前三季合併營收為469.5億元，較去年同期年成長2％，累計前三季毛利率為15.4％，前三季稅後純益為16.9億元，也較去年同期大幅成長29％，前三季每股稅後純益為6.55元。公司前三季累計獲利及EPS，皆創歷史新高紀錄。

展望明年營運，中磊指出，隨著5G創新應用快速發展，5G FWA固網無線接取設備、智慧物聯網及影音串流設備等新產品需求增溫，中磊持續擴大業務轉型綜效，預期在新客戶及新產品挹注下，明年產業及公司整體營運成長可期。