樺晟 爆量漲直逼半年線

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樺晟（3202）成功打出雙底，挾著技術面的優勢，9日帶量上攻，終場在多方相繼卡位下，跟進爆出1,108張大量，相較於前一交易日的211張，增加逾4倍，在有價有量下，樺晟順利以當日最高價16.95元作收，上漲5.6％，直逼半年線17.12元。

樺晟第三季財報尚未揭露，惟今年上半年本業已見改善，其中平均毛利率16.14％較去年同期的14.19％幾近增加二個百分點，營業利益也轉盈，然因國外營運機構財務報表換算之兌換差額轉虧，拖累上半年稅後純益也由盈轉虧，每股淨損為0.12元。