群翊 股價突破區間走勢

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群翊（6664）9日股價突破區間走勢，終場上漲2.41％，收在170元。近期全球景氣變化很大，群翊表現相對穩健，累計前九月營收18.04億元，較去年同期成長3.56％。

PCB產業因應客戶需求，各廠商紛紛赴東南亞擴產，也為設備廠帶來跟隨客戶南向的新商機，群翊已設立東南亞專案小組，未來將就近服務客戶。此外，群翊也前進印度市場，印度政策上鼓勵企業從製造到分銷等所有環節在地化，群翊與當地代理商合作，共同拓展PCB設備市場，也獲得不少的進展。