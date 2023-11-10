台寶跨國合作 攻調節型T細胞

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台寶生醫（6892）跨國合作案再下一城！繼與哈佛大學合組開發標靶細胞治療平台外，台寶9日宣布，將攜手美國TRACT開發「調節型T細胞」，瞄準全球每年逾200億美元的免疫抑制劑市場商機。首項新藥TregCel（TRK-001）已獲美國FDA核准進行二期臨床，並取得孤兒藥資格，未來將擁有七年市場獨占權。

台寶總經理陳宏賓表示，董事會已授權持股100％美國子公司與TRACT Therapeutics, Inc.簽訂策略聯盟合約，雙方將共同開發「調節型T細胞」免疫療法，共享未來龐大的全球商業利益。首項新藥TregCel除由台寶的細胞工廠生產製造外，台寶將接續主導二期臨床試驗的開展，預計在台、美二地同步收案，加速臨床試驗的推進。

依現行治療與照護指引，器官移植的患者須終生使用免疫抑制藥物或類固醇，避免出現排斥，但免疫抑制劑的副作用多且會造成免疫力下降，引發機緣性感染，如肺炎或泌尿道發炎等，因此存在未被滿足的醫療需求。

台寶營運長楊鈞堯表示，調節型T細胞療法被認為有機會透過單一一次治療，產生長期的免疫耐受性，進而取代本來需要終生服用、且副作用眾多的免疫抑制藥物。此次合作除突顯台寶在調節型T細胞領域的研發與量產能力外，更直接的效益是擴增且強化新藥產品線的陣容。

楊鈞堯表示，調節型T細胞（Treg）是一群具有免疫調節能力的淋巴細胞，可以看成免疫系統的煞車，在人體的數量非常稀少，對於維持耐受和預防免疫反應過度損傷起到重要作用。因此，若能精準取得並且有效擴增Treg，透過其免疫抑制功能將可應用在自體免疫疾病與器官移植領域，加上Treg療法不需要前置化療，預料將掀起新一波治療革命。

TRACT執行長John Flavin表示，高規格的GMP廠房和細胞量產能力對已進入二期臨床試驗開發階段的TregCelR至關重要。台寶和TRACT合作將可創造雙贏。

陳宏賓說，TRACT創辦人Joseph R Leventhal醫師是調節型T細胞及應用在器官移植醫學權威，投入研究長達25年。而台寶不僅對調節型T細胞有純化與篩選的專業技術能力，甚至已打造出可穩定量產的製程平台，雙方的結盟將是強強聯手。