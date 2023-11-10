生技族群豐收 保瑞穩坐EPS王

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生技業前三季財報陸續出爐，至少15家獲利超過半個股本，保瑞（6472）EPS以24.63元穩坐獲利王；麗豐-KY（4137）EPS達9.25元，賺贏去年全年；晶碩（6491）、美時（1795）前三季分別達15.31、14.19元。

生技業前三季除保瑞、晶碩、美時等賺進一個股本外，麗豐、精華、生展、亨泰光、達爾膚、鐿鈦、葡萄王、杏昌、大江、醫揚、生泰、邦特等的每股純益都由5元起跳，法人預期尚未公布財報的大學光、軒郁、泰博也可望有不錯的佳績。

股王保瑞在代工和全球銷售報捷下，前十月合併營收121.18億元，年增約70％；前三季營業利益41.13億元，稅後純益24.89億元，EPS達24.63元、年增143％，創下年度獲利新高紀錄。法人表示，若排除今年配發3元股票股利、除權後股本增加影響，保瑞前三季已大賺三個股本，EPS達31.98元。

麗豐受惠消費力道及美容需求逐步回穩，第三季營業利益3.85億元、稅後純益1.79億元，分別季增15.50％、13.30％，累計前三季營業利益9.87億元、稅後純益7.33億元，EPS達9.25元，獲利已超越去年全年。前十月合併營收37.19億元，年增7.33％。由於第四季為美容保養產業的消費旺季來臨，麗豐業績動能可期。

葡萄王第三季稅後純益3.7億元，EPS達2.48元，年增0.8％、季增8.8％，累積前三季EPS達6.65元。自結10月合併營收8.2億元、年減3.5％，前十月合併營收82.6億元、年增1.7％。

醫揚在缺料緩解、產品組合優化下，前三季稅後純益2億元、年增 48.26％，每股純益5.67元。