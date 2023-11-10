轉投資亮眼 統一前三季EPS 2.95元

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統一近年財報

受惠統一中控、統一超商（2912）等轉投資事業獲利穩健貢獻下，統一（1216）前三季稅後純益達167.74億元，年成長14.8％，EPS達2.95元，獲利創近三年同期新高。

統一中控本期淨利人民幣14.67億元、年增28.1％。統一指出，統一中控獲利成長，主要是合肥統一配合政府徵收計畫處分部分土地及建物稅後利潤人民幣2.56億元挹注，並受惠於原物料價格同比下跌，且各項費用支出等符合效益精進原則，讓本期淨利成長。

至於統一超商，稅後純益84.11億元、年增15％，獲利成長動能主要來自於台灣7-ELEVEN持續展店，及菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一生活（康是美）等獲利增長挹注。

不過統一實業（9907）前三季稅後純益7.53億元、年減66.6％。統一指出，主要是馬口鐵等產品售價隨鋼鐵行情下滑，並且受需求疲弱銷量減少影響營收以及毛利表現。

台灣神隆前三季稅後純益1.30億元、年減48.5％，主要是營收及毛利因客戶需求減少，讓獲利衰退。

統一各主要事業群營收表現方面，台灣食品及食糧本業前三季營收年增2.8％，穩定增長；便利商店及流通物流事業部前三季營收年增20.5％；包裝容器事業部前三季營收年減38.5％；製藥事業部因客戶策略合作、針劑事業及學名藥用藥事業業務減少，致前三季營收年減8.2％。