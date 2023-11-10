瓦城、豆府、寒舍 營運齊高歌

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受惠展店效益加上暑假帶動聚餐商機助攻，連鎖餐飲集團與觀光飯店第三季財報「績」昂，瓦城（2729）、豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、寒舍（2739）前三季營收獲利均創下新高，其中豆府前三季EPS達11.70元、賺贏去年全年的10.36元。

瓦城第三季營收15.06億元，稅後純益1.18億元，EPS為3.32元；前三季營收43.49億元、稅後純益3.94億元、EPS達11.06元。營收、獲利皆創同期新高。瓦城第四季持續展店，並將在年底推出南洋菜系新品牌，維持強勢營運動能。

豆府第三季合併營收為8.15億元，稅後純益1.10億元、年增31.2％，EPS達到4.16元，創下單季新高；累積前三季合併營收為23.13億元，稅後純益3.08億元、年增93.6％，EPS達到11.70元。豆府旗下各品牌持續展店，年底前集團總店數將達70間以上，另外將推出即食與冷凍食品，營收持續創高可期。

亞洲藏壽司前三季營收37.97億元，稅後純益2.05億元、年增9.46％，EPS為4.39元，創同期新高。亞洲藏壽司前三季已開出6間新店，今年底全台店數將達54間，另於上海有3間門市，營收持續成長可期。

受惠國際大型展覽與航空運能疫後復甦，帶動國際商務客回流，寒舍旗下商務型飯店商務客回流已經達疫前的75％，加上暑假旺季帶動餐飲與國旅住房業績，推升第三季營收11.46億元，稅後純益1.32億元、年增253.22％，EPS達1.44元；前三季營收34.49億元，稅後純益2.53億、年增166.54％，EPS達2.76元，單季與前三季獲利均創上市以來同期新高。