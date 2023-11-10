佰研 籌碼集中放量漲停

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佰研（3205）前三季營收3.34億元、年減17.3％，每股純損1.12元。由於虧損收斂，加上籌碼集中，近期成為當沖客最愛，9日以漲停價49.7元作收，創近三個月波段新高，成交量放大至1,797張，股價受生技股氣勢和消息面影響較大。

佰研除狼尾草抗肺癌植物新藥ZR01獲美國FDA核准進行第一期人體臨床試驗，預計明年完成外，較受矚目題材為轉投資萬達寵物（6968）登錄興櫃，萬達專攻寵物食品、用品銷售和美容服務，主力通路「寵物公園」店數已逾110家，今年營運耀眼。