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協易機 外資挺突破反壓

協易機日線圖
協易機日線圖

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協易機（4533）打入歐洲電動車設備供應鏈、歐美高階家電品牌一、二階零組件體系，10月及前十月營收雙雙成長，9日跳空漲停26.55元開出，盤中漲停數度打開，外資9日轉賣為買，與自營商聯手買超369張，臨收盤前漲停鎖住，大漲2.40元收盤，突破短中長均線反壓。

主推毛利率較高的伺服沖床奏效，在手訂單至少20億元。第三季EPS為0.43元，前三季EPS達1.57元創同期新高。10月合併營收4.28億元，年增33.78％；前十月合併營收30.20億元，年增1.86％。

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