聯強衝四大事業體 樂觀2024

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聯強各季度EPS

聯強（2347）9日召開法說會，副總裁杜書全樂觀看待2024年每一季營收都會比2023年成長，而且2024年一定會把2023年各季度營收年減估約10％部分「全部撿回來」。

外資法人關注聯強股利政策，杜書全說，過去聯強配息率維持65％，2023年獲利雖不如以往，但將向董事會爭取提高配息率，以維持穩健股利金額，2024年聯強配息率會比過去好。

產業景氣方面，杜書全分析，消費性IT商品買氣下滑已在上半年落底，第三季明顯看到PC／NB等產品逐季慢慢增溫，但商用PC／NB則受企業採購縮手而保守，然AI的應用工具逐漸齊全後，衍生各種企業經營的應用，企業體認數位轉型重要性需要更多IT產品，將帶動企業非得加大IT投資不可，因此，看好商用IT長遠仍有很大增長空間，只是消費IT市場恢復成長的速度，預期會比商用IT來得快一些。

展望聯強營運，杜書全指出，第四季維持季對季成長，與前幾季趨勢相同，但年對年可能仍有10％衰退，然毛利率預期增長。2021年毛利率4.3％、2022年4.2％、目前4.47％，2023全年絕對比2022年好，2024年有信心保持在4.2％～4.3％左右。

聯強展望四大事業體2024年表現，則看好消費IT如PC／NB將大幅成長，各區域市場則看好印度及中東獲利愈來愈好，越南前三季恢復成長，第四季應有不錯表現，看好印尼、越南、印度及中東市場，2024年會有強勁表現，泰國2023年衰退相對多，但2024年回穩。

杜書全認為，聯強已回復健康庫存狀況，尤其PC／NB目前處於健康庫存天數，消費性商品的增長幅度相對也會比較好。

聯強近期股價回復至2022年6月以來新高，杜書全認為，從同為通路產業前景來看，相較於大聯大、文曄，聯強股價相對便宜很多。