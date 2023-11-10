台嘉碩 Q4業績恐低於Q3

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石英元件大廠台嘉碩（3221）董事長黃鈺同表示，希望2024年可以回到2021年的成長軌跡（月增20％到30％），惟2023年第四季業績恐低於第三季，降幅約在0％到5％之間，但是會比第二季還好。

台嘉碩10月營收1.87億元，年減5.12％，前十月營收17.9億元，年減38.99％。第三季營收5.59億元，季增5.96％、年減24.47％，第三季每股稅後純益0.09元。

台嘉碩轉投資韓國子公司SAWNICS於11月7日正式掛牌上市，每股發行價格7,500韓元，台嘉碩持股比例從23.57％降到18.63％。黃鈺同指出，台嘉碩與SAWNICS有互補性，七年前開始投資，希望重整之後可以發揮更大效益。

由於全球多起戰爭影響，廠商不願下長單，但陸續投以急單，台嘉碩積極調整供應。黃鈺同也強調，不參與攻擊性武器生產，但會參與防禦性雷達產品，營收占比約8％到10％。

黃鈺同指出，無人機艦一次生產上百台，還有很多防禦系統，包括戰車、船艦、無人機都要防禦系統，將為台嘉碩帶來很大的機會。

台嘉碩營收中37％來自車用產品、行動和互聯網占17％、網通占31％，其他類為15％。主要市場為日韓與東南亞，占比27％，其次是台灣的22％和美國21％。