法人:鈊象今年穩賺四股本

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在海外市場持續成長及商用機台復甦的帶動下，鈊象（3293）第三季繳出亮眼獲利成績，稅後純益及每股稅後純益（EPS）均創下新高，前三季累計EPS來到34.44元。法人表示，鈊象第四季仍有機會創2023年新高，而2024年第一季又是傳統旺季，未來兩季度鈊象電子營收獲利均有可能再攀峰。

鈊象第三季營收35.82億元，較2022年同期29.89億元，成長19.83％，稅後純益為17.45億元，年增17.03％。第三季EPS為12.93元，較2022年同期的10.59元，大幅成長。

累計前三季，鈊象營收為103.85億元，年增18.2％，稅後純益為48.52億元，優於2022年同期的41.44億元，年增17.08％，創歷史同期新高。累計前三季每股稅後純益為34.44元。

鈊象2023年每季至少賺一股本，第四季還將新增歐洲地區的產品授權收入，預期第四季的營收獲利還會再成長。法人表示，鈊象2023年將穩賺四個股本。

鈊象日前公告自結10月損益，單月每股稅前盈餘4.93元，營業淨利為6.45億元，稅前淨利為6.95億元。而線上遊戲的比重為91％，商用機台占9％。累計前十月合併營收為116.16億元，年增18.26％。