訂單回籠、新應用發燒 PA族群 上季獲利爆發

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砷化鎵產業第三季財報全揭露，經歷長達一年的庫存調整，PA族群甩開陰霾、獲利大爆發，宏捷科（8086）、全新（2455）單季每股稅後純益（EPS）分別刷新七、五季來高峰，穩懋（3105）、英特磊IET-KY（4971）則單季同步虧轉盈，各大廠不約而同釋出對後市樂觀展望，PA股第四季續拚成長。

穩懋單季稅後純益衝上3,403.3萬元、每股稅後稅益（EPS）0.08元，終結連三季虧損，預估第四季大陸Cellular（蜂窩網絡）PA需求續增，推動營收成長11％～13％。

全新單季稅後純益1.44億元、EPS 0.78元，在六家PA廠中搶下「獲利王」頭銜，10月營收3.17億元，創2021年9月來新高，公司預估第四季營運將續增，光電子受惠數據中心及研發單交貨帶動動能強勁，並看好2024年手機銷量提升、800G產品需求攀高、WiFi 7進入商用、大客戶供貨比重可望提升、中美科技戰帶動大陸自製晶片需求「五大成長動能」。

宏捷科單季稅後純益1.24億元，EPS 0.63元，創七季來最佳紀錄，前三季稅後虧損降至6,960.5萬元，且前十月營收19.79億元，為PA三雄中營收率先重返成長者。

而利基型應用的全訊、英特磊因鎖定國防及工業應用，2022年相對未受消費動能疲弱、產業調整庫存衝擊，全訊在國防剛性需求帶動下，第三季EPS 1.65元高居六廠之冠，毛利率58.21％更寫七季新高，隨四季國防標案出貨旺季來臨，公司看好本季業績再攀峰。

英特磊受惠磷化銦（InP）訂單回溫，推升第三季稅後純益至4,455.4萬元，較前季虧轉盈，EPS 1.22元締造五季新高。公司指出，雖量產訂單仍待客戶庫存出，但營運谷底已過，用於高頻與光電的HBT、APD及VCSEL等磊晶片訂單續回升，2024年則將受惠銻化鎵（GaSb）商用比例增高、6G拉動InP HBT需求、AI伺服器推升APD及PIN需求多項利多。