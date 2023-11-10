聰明消費園遊會11/1登場

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行政院消費者保護處主辦的「聰明消費嘉年華園遊會」，本周六（11日）下午1時至5時在國父紀念館廣場登場，活動以促進消費者權益保護、防詐宣導為主軸，證交所邀請全民來防詐。

為傳遞防範詐騙觀念，金管會證期局此次於活動現場靠西側的地震車旁，設置「全民來防詐」攤位，臺灣證券交易所為執行單位，也協助規劃攤位與活動。

證交所指出，此次園遊會活動是以促進消費者權益保護、防詐宣導為主軸，並結合中央各部會等機關一起設攤參與，希望透過攤位宣導闖關、有獎徵答及舞台表演等多元活動，強化消費者自我保護及反詐意識。

證交所表示，金管會「全民來防詐」攤位不僅以藍白氣球、彩色燈串裝飾，營造熱鬧的活動氛圍，並設計趣味遊戲，邀請民眾操作轉盤及扭蛋機，回答有關反詐騙的簡易常識題，就可隨機獲得精美實用的小禮物，期以寓教於樂方式，宣導抵禦詐騙的防身術。

另證交所還邀請知名饒舌歌手大支，於舞台區現場演唱今年全新創作的反詐騙歌曲「詐」。

證交所期望在主管機關指導下，希望透過攤位互動遊戲及舞台表演活動，呼籲大眾一同提升反詐知能，守護財產安全。

園遊會現場除了各攤位的趣味互動遊戲及知性宣導外，舞台區也安排一連串的亮點活動，包含馬戲特技、魔術、小丑表演、電視兒童臺哥哥姐姐帶動唱跳等精彩節目，並向民眾傳達重要的消費者保護與防詐觀念，還有獎品豐富的摸彩活動，只要集滿攤位闖關印章，即可參加抽獎，有機會把iPhone、除濕機等大獎帶回家。

證交所說，「聰明消費嘉年華園遊會」兼顧知識性、趣味性的歡樂嘉年華，現場設有逾80個攤位，讓大家輕鬆學習體驗與參加闖關抽獎，活動精采且獎項豐富，歡迎11日下午1時到5時呼朋引伴、闔家大小前來國父紀念館同樂。