儒鴻接單轉佳 春暖花開

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儒鴻近年財報

儒鴻（1476）9日舉行法說，董事長洪鎮海表示，NIKE等大品牌客戶下單動能漸增，整體環境是「蝗蟲過境」之後的「春暖花開」，但「花是慢慢的開」，預期2024年首季雙位數成長；手中訂單能見度有的下到2024年7月，比較確定的是到4月。因應訂單成長性，儒鴻印尼成衣廠56條產線2024年會開滿。

儒鴻2023年前三季稅後純益37.76億元、年減37.03％，EPS為13.77元。累計前十月合併營收251.48億元，年減26.81％。

不過，洪鎮海提醒，雖目前接單已趨於穩定，但全球還有兩個地方在戰爭，仍有不確定性外，最大的不確定性就是匯率。

儒鴻副董事長王樹文表示，2024年平均單價目標是維持2023年水準，策略是寧願少接訂單，也不做白工。

洪鎮海表示，2024年布的產能不會擴充。大品牌大通路商，2023年表現不錯，例如TARGET、COSTCO和LULU，至於NIKE有成長但幅度沒有很快；六家新客戶2023年對毛利和業績的貢獻不錯，營收貢獻約7個百分點，希望2024年這六個小巨人對營收貢獻可達15％。

因應客戶需求，洪鎮海指出，2024年布的產能不會擴充，成衣則會把印尼剩餘產能全數開滿，還有56條線，現在開3條，希望過年前再開9至10條，2024年開完。

由於印尼員工學習速度沒有越南快，產能短時間內沒辦法大幅度開出，儒鴻希望可以穩紮穩打，希望2024年第三季以後，讓印尼轉盈。

對於平均單價及獲利能力對營運成長性的影響，王樹文指出，很多因素會造成影響，如匯率、原物料價格，產品組合的調整，及與客戶議價能力，可以確定的是，2024年平均單價至少認為可以維持現在的水準，另也要看毛利率，儒鴻寧願少接訂單，也不要做白工，經營團隊會把關，把低毛利訂單挑掉，維持平均單價高水準。