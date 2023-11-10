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美股8日四大指數除了道瓊指數收低，其餘微幅上揚，台股9日開盤後於平盤震盪，電子權值股多漲多回檔，尾盤在權王台積電（2330）收紅，指數收16,745點小漲0.03％；台指期以16,763點作收，上漲11點，與現貨相比為正價差17.35點。

永豐期貨指出，台股日K連七紅持穩於半年線之上，短多趨勢維持不變，惟上檔面臨前波高點壓力，短線恐限縮上漲空間，須留意追高風險。

台指期價差部分，正價差擴至17.35點，電子期轉為正價差0.38點，金融期正價差縮至1.5點；台指期淨部位，三大法人淨多單減少426口至8,236口，外資空單加碼超過多單加碼，外資期貨淨多單減少383口至5,085口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,661口至8,596口。

群益期貨表示，外資現貨賣超16億元，期貨淨多單縮減，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權略為樂觀，月選呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀；自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權作布局，近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為4.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空呈現拉鋸互不相讓。

選擇權OI部分，買權OI最大量集中在16,900點，賣權OI最大量集中在16,400點，全月OI put/call ratio值由1.19降至1.15，VIX指數下跌0.61至13.56；期貨商表示，整體選擇權籌碼偏中性，顯示市場的避險情緒有收斂，成交量能若能緩步放大，將有利延續反彈走勢。