半導體30期 可伺機布局

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近期利率環境趨於平穩，有利資金回流股市，而電子產業去庫存周期即將進入尾聲，且台灣景氣燈號擺脫連十月藍燈重回黃藍燈；手中持有半導體概念股的投資人，可適時善用期貨工具進行避險或順勢操作，其中「臺灣半導體30指數期貨」囊括台灣領導半導體企業，且期貨合約規模較小，進入門檻低，交易人可靈活運用資金參與行情

在美國陸續公布科技股財報，由於大部分財報表現皆優於市場預期，但之前因美國10年期長債利率一度突破5％，使股市資金吸引力受影響，致財報公布初期整體股市並未立即出現漲勢。

美國11月確定不升息，且聯準會主席鮑爾表示，升息周期即將進入終點，再升息預期大幅下滑下，長債殖利率迅速回落，資金重新回流股市，台股也獲得資金挹注，以半導體與AI類股為領頭羊，帶動台股迅速反彈；美股財報季最後關注焦點為台灣時間11月22日凌晨公布的NVIDIA（輝達）財報，若財報表現優於市場預期，可望成為推升股市的動能。

隨整體電子產業去庫存週期接近尾聲，半導體類股也進入打底震盪階段，台積電、聯發科與聯電等半導體類股，在近期法說會釋出偏向樂觀的產業展望，聯發科法說會後成功突破近一年大底頸線，而後延續漲勢，另世芯-KY股價突破3,000元創歷史新高，帶動半導體30指數同步創高，由於前述成份股在半導體30期貨比重偏高，操作半導體30期貨的投資人可關注後續表現。（統一期貨提供，黃皓宸整理）