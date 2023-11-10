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美國10月底甫才宣布將回補600萬桶的戰備儲油，訂價為每桶原油79美元，在2023年12月或2024年1月進行交付，近期原油價格只要來到美國預計回補戰備儲油的訂價就有支撐；例如美國在2022年10月預計回補戰備儲油的原油價格為每桶67至72元之間，價格進入此區間就會形成支撐，然而本周二（7日）原油價格卻跌破了79元的訂價水平，主要原因可能來自於全球的需求減緩。

群益期貨指出，中國大陸發布10月出口數據年減6.4％、低於預期的年減3.5％，德國9月工業產出月減1.4％、低於預期月減0.1％，美國汽油價格也一直滑落，對原油需求下滑，由於以巴戰爭目前未再擴大，相關因素造成近期原油價格回弱；近期原油價格已跌破79元，有進一步下探的可能。

臺灣期貨交易所目前有布蘭特原油期貨可以操作，與輕原油走勢相同，只有價格跟漲跌百分比不同，建議投資人可利用原油價格觀察布蘭特原油。

群益期貨表示，在操作上建議可以反彈偏空，並設周二的價格高點為停損點，下一個支撐區則在更先前預計回補戰備儲油的原油價格支撐區67至72元，若原油有來到此區間可嘗試偏多，研判美國最快2023年12月將會有戰備石油庫存的回補買盤支撐油價，停損則可守在此支撐區低點。（群益期貨提供，黃皓宸整理）