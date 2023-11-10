高價股夯 祥碩、穎崴認購火

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台股高價股多頭行情不打烊，國內投顧研究機構擴大戰線，中信投顧指出，祥碩（5269）第三季獲利符合預期，2024年可望迎換機潮，AI PC有利評價提升；凱基投顧看好穎崴（6515），研判將為HPC與AI趨勢向上之主要受惠者，雙雙給予「買進」投資評等。

祥碩美系客戶晶片組拉貨穩健，自有產品銷售強健，第三季營收17.3億元，單季EPS 9.74元符合預期。第四季為傳統淡季，祥碩預估第四季營收季減10％，毛利率估介於50％～55％，2023年營業費用約15億～16億元。

中信投顧所做調查顯示，祥碩美系客戶近期需求提升並聚焦高階產品，且庫存水位處在相對低檔，後續將重啟拉貨，有利祥碩營運動能回溫。PC市場方面，英特爾與超微（AMD）均看好PC需求回溫與AI PC趨勢，英特爾預估未來二年搭載x86的AI PC出貨超過1億台。另，受益微軟Copilot發表與Window 10將於2025年停止支援，中信投顧認為，2024年將迎PC換機潮，祥碩受惠AI PC趨勢，有利評價提升。

穎崴為全球GPU領導廠商之測試介面主要供應商，凱基投顧認為，穎崴為高效能運算（HPC）與AI趨勢向上之主要受惠者，且未來三至五年將持續受惠於此趨勢，將穎崴重新納入研究範圍，並給予「買進」投資評等，推測合理股價865元。

凱基投顧指出，根據全球GPU領導廠商每兩年推出新產品之週期，預估下一代消費性GPU將於2024年推出，並將提高穎崴VPC營收；其次，隨CoWoS產能持續於2024年擴增，預期2024年AI伺服器GPU出貨量將大幅成長，加上下一代AI伺服器GPU預計2024年上半年推出，將刺激穎崴的同軸測試座營收。