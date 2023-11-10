勤誠、富驊 AI伺服器出貨旺

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AI需求持續增溫，研調機構Trendforce指出，2023年AI伺服器出貨量逾120萬台，年增38％；2024年將可再成長逾33％，AI伺服器占整體伺服器比率將突破雙位數，勤誠（8210）、富驊（5465）等伺服器機殼廠看旺。

勤誠表示，前三季受景氣復甦放緩及終端客戶庫存調整期間影響，營收成長幅度相對有限。惟高階專案訂單自於第二季開始陸續出貨、第三季持續放量，搭配公司優化營運及精實管理成果初顯，有效帶動整體毛利回升。

勤誠10月營收11.24億元，月增24.41％、年增42.95％，創同期新高，公司表示，在手高階專案的需求大幅優於預期且訂單持續增加中，且第四季CPU新平台的換機需求亦開始微幅顯現。

受惠高階AI應用帶動，勤誠訂單詢問度不斷提高，終端需求顯著優於原先預期，目前已全力支持相關專案的推進與開發，在手各類型專案已陸續出貨，同步搭載CPU新平台的換機需求微幅貢獻，整體業績成長可期，第四季及明年出貨、獲利成長正向。

富驊也鎖定新能源應用，投入充電樁相關布局，近期積極爭取EMS廠伺服器、存儲相關機殼，及新能源產品充電樁、Busbar產品訂單，AI伺服器方面，與客戶合作開發相關應用新品本季有望出貨，有助優化產品結構。

此外，富驊繼傳出北美一線大廠Data Center全新模組化伺服器產品開發訂單第三季量產出貨後，與北美IT大廠共同開發的4U高密度伺服器新品，可望在明年首季量產出貨。