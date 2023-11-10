長天期美債ETF 績效大反攻

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美債息回落 長天期美債ETF表現

10月初慘跌的長年期美債ETF基金，10月19日因美國10年期公債殖利率跌破5％，啟動大反彈，期間九檔美債ETF至本月9日平均漲幅超過6％，受益人數全數成長，總計增加1萬7,454人。

投信法人表示，即使美國聯準會降息恐還要一段時間，但可確定升息循環接近終點，債市投資疑慮漸除，可望持續吸引資金進駐。統計美國10年期公債殖利率從5％回跌以來，國內美債ETF基金明顯反彈，天期越長反彈越多，九檔長年期美債ETF基金中以凱基25年+ETF上漲7.19％表現最佳，群益25年美債、復華20年美債也都有7％以上，其他維持5.22％～6.89％之間，把上月跌掉近1成的失土收復大半以上。

從受益人數來看，九檔長債ETF基金在同期間持續增加，其中以規模較大的國泰美債20、元大美債20兩檔基金增加最多。隨績效反彈，檢視債券ETF基金10月以來規模普遍仍持續增加，中信高評級公司債、元大美債20、元大AAA至A公司債等三檔ETF基金規模都穩坐千億元以上，元大投資級公司債、群益投資級金融債也都站上900億元。

PGIM Fixed Income投資組合策略師Gabriel Doz指出，明年聯準會連續升息或升息幅度放大的可能性低，貨幣政策趨穩將緩解美債波動度，此外，美債波動指數已來到歷史相對高位，近期美債殖利率攀升主要是消息面和信心面影響，預估再往上空間有限，即使短期因政策預期造成市場震盪，在高殖利率環境之下，可望為債市資產形成保護作用，也提供適時布局的投資甜蜜點。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵認為，長天期債的特點在於對於市場利率波動的敏感度較大，當利率下降時，報酬表現也會優於天期較短的債券，近期隨美債殖利率回落，市場預期升息循環接近終點，加上又有國際地緣政治不確定性擾市，美國為全球最大的經濟體，信用評等為最高的AAA，具高度對抗風險特質，吸引部分資金進駐避險，故現階段適度布局於長天期美債ETF不僅短線可滿足避險需求，後續有機會掌握聯準會降息的價差。