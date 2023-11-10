全球消費旺季到 台股漲相佳

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台灣加權指數表現

儘管整體環境面臨景氣、美國升息等多項挑戰，但第四季全球消費旺季，包括大陸十一長假、雙11、雙12、耶誕假期等激發一年的買氣，有望帶動台股行情，預估第四季將有好表現。

兆豐永續高息等權ETF基金研究團隊表示，第四季電子、伺服器產業相關供應鏈包括系統組裝、板卡業者、散熱、印刷電路板、銅箔基板、零組件等，受消費需求因素應可望強勢回歸，此外，半導體等領域成長幅度市場預期優於整體景氣表現；傳統產業看好製造業景氣谷底翻揚，機電產業訂單也將持續改善，預期帶動台股市場行情向上。

接下來不論是選舉行情或是消費產業的行情，台股樂觀看待，但產業輪動下，掌握龍頭股或具紅利、長線投資價值題材，有助提高收益穩健性，並讓資產配置兼顧成長性與收息機會，成為波動市場中相對適合存股族的投資策略。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹指出，半導體整體庫存水位降低，利基型IC設計股、IP股手上主力產品深具成長潛力、加上記憶體景氣反彈，晶圓代工股也獲客戶AI訂單加持，整體半導體產業第四季迎轉折月，基本面看到曙光，股價自然獲資金押寶。

明年有生成式AI長線成長動能帶動、加上PC、NB換機潮將屆，科技產業景氣週期邁向復甦之路，預估從第四季起，半導體ETF也將受惠於未來AI、車用、工控等對半導體需求不墜，台灣半導體供應鏈仍大有可為，現階段可以加碼半導體ETF，優先掌握股價有「基」之彈。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，創新永遠不會消失，企業創新也成為取得競爭優勢的必要條件之一，特別是科技產業，不斷更新和升級技術基礎，滿足不斷變化的客戶需求，同時也能幫企業降低成本，提高生產效率，科技創新已成常態。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，第四季台股即將迎接眾多利多行情，包括景氣落底反彈、AI拉貨需求增、電子銷貨旺季、選舉行情可期。而從第四季開始AI出口將顯著增加，不僅有助於出口回溫，也有望帶動企業獲利上修。