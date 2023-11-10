印股回檔布局 卡位選後行情

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印度大選選前觀望情緒濃厚，加上全球市場不確定性升溫，導致印度股市近期走勢稍顯疲弱。投信法人表示，明年大選後特別留意經濟成長、通膨、財政赤字及預算方向、國內建設與資本投資等，都可能在選前略為回落，而後恢復上升趨勢，建議趁當前短期回檔加碼布局，選後回升機會相對高。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，印度股市在選前觀望情緒偏重，整體需求呈現下滑，通膨也會跟著回落，隨印度與國際市場牽連更加密切，加上通膨仍未回落到低點，估計印度央行在這次選舉前並不會像前兩次一樣採取降息動作。

目前印度股市內資持續買超，但受到國際氛圍不確定的情況下，外資傾向於保守態度，9月與10月連二月轉為賣超，所幸流出金額仍在可控範圍之內，並無大幅流出跡象，估計選情愈趨明顯後，外資有望歸隊。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度總經表現持續火熱，不論製造業、服務業PMI，或代表消費動能的借貸年增速，可選消費動能的汽機車，以及個人和企業稅收均維持強勁增速，且在疫情後的GDP平均成長數據，更在全球保持領先，企業獲利表現亦維持強勁。

近年來因疫情和中美貿易戰的影響，各國紛紛開始思考供應鍵轉移的必要，印度受惠程度高，且印度政府提出十幾個產業的PLI製造激勵補貼政策，皆更有利於印度經濟與股市中長期表現。

野村投信強調，新興國家對於全球經濟的重要性與日俱增，在過去兩年股市回報率超越名目GDP年複合成長率的市場中，印度是G7國家與金磚四國中表現最佳的市場，印度的名目GDP成長率接近10％，但股市回報更高，反映出投資人非常看好印度股市前景。

根據高盛資產管理預期，2025年印度的名目GDP成長率為11.5％，高達全球5.7％的2倍，成長力道更勝以往，可說是投資布局不可或缺的重要市場。