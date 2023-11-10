升息腳步停 投等債有利可圖

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Fed暫停升息至降息後一年累積報酬

市場有共識美國聯準會（Fed）升息已近終點，明年若啟動降息循環，債市有望重啟多頭趨勢。法人指出，Fed降息可能落在明年下半年，歷史經驗顯示，Fed暫停升息至降息後一年的2000年、2006年、2018年，投資等級債報酬表現皆優於非投資等級債。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧表示，當利差擴大時，代表買債的價位較便宜，且能得到較多的利息，近期利差來到近幾年相對高檔，也表示債市甜蜜點已到。但利差擴大也代表公司債違約風險提升，因此可依據自己對報酬的要求，及風險的承受度來選擇債種，例如目前正處於經濟下行週期，若是選擇非投等債，違約機率恐大幅提升，但BBB級以上的投資級公司債因財務體質較為健全，報酬表現將相對出色。

目前美國各天期投資等級債的殖利率都在5％以上，是2008年金融海嘯後的最高點，無論是投資級債還是非投等級債，在當前收益空間，都明顯超過過去十年的水準，目前的債券投資機會相當難得。

中信高評級公司債ETF經理人游忠憲認為，受到國際地緣政治風險升溫、景氣前景尚未明朗化等雜音干擾，市場不確定性仍多，除須考量升息近尾聲的布局外，也應兼顧收益與避險需求，其中投資等級債券因違約率較低，擁有較高的評級，可望吸引資金配置，建議不妨把握機會進場先卡位，逐步布局投等債，有望增添未來資本利得收入。

國泰投信強調，歷來當投資等級債收益率突破5.5％後進場投資，持有三個月、六個月、一年、兩年的報酬率分別為2.1％、4.1％、7.9％、18.9％，持有三年報酬率更高達28.2％，11月1日美國投資級公司債指數收益率收斂14基準點終場收於6.2％，百美元報價同步自85.1美元上揚至85.8美元，目前投等債仍處深度折價狀態，建議把握價格上揚前的進場好時機。投資級公司債ETF，安全性較股市高，適合訴求低投資風險的穩健族群，或有長期退休計畫想要好好「存債」的小資族。