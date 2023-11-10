錢進債市好時機 資本利得再等等

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去年底以來法人一路建議加碼投資債券，但美債殖利率仍時不時上揚，債券價格續探底，眼見聯準會升息循環將到盡頭，法人表示，目前更是投資債券時機，但不要太早期待能立即坐享資本利得。

國際資金近月明顯流向債券基金，然資金主要流向投資級債券。

據EPFR資料顯示，截至11月1日，債券基金連四周買超，近周更買超45.2億美元。富達表示，資金明顯流向各區域投資等級債，其中以美國投資等級債最吸金，單周買超73.6億美元，亞洲投資等級債單周也買超1,944萬美元。

主要考慮到目前位於升息週期後期以及高利率環境中更高的融資成本，所以對於信用債保持謹慎態度，現今反倒較看好政府債券，已開發市場央行可能接近升息週期的尾聲，引導市場預期利率緊縮將維持一段時間。

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美指出，以過去四次聯準會停止升息期間主要債券表現來看，高評級債表現最突出，四次平均表現看，美國公債平均報酬率是20.24％、全球高評級複合債是16.51％、美元投資級企業債是13.86％、新興市場美元債是7.67％，至於全球非投資級債只有4.64％，因此相對看好高級債。

但投資債券還是要留意長天期單一債風險因子，尤其在2028年企業融資需求會來到高峰，另投資政府債則要留意匯率和政府債信評等。在殖利率曲線掛掛之際，短債更具吸引力，由於市場認為聯準會不會那麼快降息的情況下，因此，不要期待投資債券之後，馬上就會有資本利得出現。

聯博認為，一旦聯準會啟動降息時，調降利率的速度通常會非常快，倘若如此，對債券投資人來說，很有機會獲得出色的報酬潛力。

無論接下來經濟發展的走向為何，有鑑於當今極高的利率水準，此時進場布局債券，並持有一段時間，接下來很有機會收割不錯的報酬率，這是因為債券殖利率水準往往是投資債券時很具參考性的預期報酬率指標。