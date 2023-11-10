四大利多挹注 越股醞釀反攻

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美國聯準會（Fed）年底前再升息機率大降，近期美長天期公債殖利率曲線回落，投資者信心改善，推高全球股市，英國央行也再度暫停升息，深化全球升息週期結束的預期，令市場振奮，越南股市立即反應。法人認為，越南股市後續四大利多加持，反攻力道可期，代表現在正是長線布局時機。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南市場在外資直投更積極、出口復甦、基礎建設支出提升與房地產市場需求緩步回升等四大利多帶動，有利伺機布局越南股票型基金。越南海關總署資料統計，10月已實現外資直接投資（FDI）21億美元、年增3.2％，累積前十月已註冊的FDI較去年同期輕鬆成長10.5％，已實現的FDI來到近180億美元、年增2.4％，展現驚人成長。

越南10月出口年增率來到5.9％，達333.1億美元，進口年增率5.9％，達293.1億美元，終端新訂單回升與企業信心增強帶動越南進出口表現，預期第四季進出口復甦狀況將更為明顯。

且越南政府年均基礎設施支出達到GDP的6％左右，在東協國家中名列前茅，優於印尼的3％、印度的4％、及大陸的5％，有助股市表現。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億指出，包含東協在內的亞太指數企業獲利展望，已開始由負向展望收斂轉為正向發展趨勢，儘管東協受陸股弱勢影響，但總體體質相對穩健，且有題材面可發揮，加上預期陸股下檔風險可控，整體無須悲觀看待。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，東協國家經濟成長狀況仍穩健，有助企業獲利維持於成長軌道，近期東南亞電子商品出口回升，科技股可望有表現機會。鑒於這幾年國際大廠開始分散生產基地，以降低供應鏈風險，東協國家因具有充沛且年輕的勞動人口，且在勞力成本上亦具優勢，也從中受惠，吸引國際大廠接續投資設廠，對於中長期經濟增長亦具有正面支持效果，股市投資前景值得留意，看好產業包括金融、資訊技術、消費、地產與公用事業等。