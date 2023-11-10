關注緊縮遞延效果 買債增防禦力

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即使美國聯準會11月如市場預期維持基準利率不動，法人對資產配置依舊認為，短期仍應審慎，建議可透過債券配置增加防禦力。

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，聯準會維持利率不變，但主席鮑爾強調持續關注兩個問題，一是限制性利率是否足夠，二是通膨是否持續降溫等，並重申尚未完成其政策目標，未來貨幣政策很大因素取決於就業與通膨數據表現，如果經濟持續韌性且通膨具僵固性，保留未來進一步升息的選項，整體評論存在鷹派立場，但上次利率會議以來的金融緊縮情勢感到合適，意味進一步升息的門檻仍然很高，這也是市場樂觀解讀聯準會言論的主要因素。

如果未來幾周經濟數據持續維持強勁，預估聯準會不需要改變其政策立場，焦點將轉回利率點陣圖。富達國際認為，聯準會已接近本波升息循環之終點，但尚未準備好釋出此訊息，因此目前投資策略，持續關注緊縮貨幣政策對未來經濟增長影響的遞延效果，股市相對看好日股，及具評價與獲利優勢的全球科技股，建議透過債券配置增加防禦力。

中租投顧總經理蘇皓毅指出，儘管美國的縮表持續，但美債仍是無法被代替的避險資產，建議逢低可續加碼，隨著近期殖利率的快速上修，各類型債種皆出現誘人的投資價值，是難得的進場時機。但考量短期的波動風險，可多考慮存續期間較短之中短天期債券基金，或選擇債信品質較高的債種。

至於股市投資方面，聯博投信股票投資策略師李長風強調，在投資機會與風險並存的市場環境下，可將重心放在如何找到追逐成長與合理評價的平衡點。科技產業是具備成長題材的選擇之一，像是AI人工智慧、雲端等投資主題。

根據市場預估，明年S&P500指數各類股中，通訊服務與科技類股是最具盈餘成長潛力的前兩大類股，大型龍頭科技股的營收成長潛力及獲利能力，比一般科技股更加亮眼，但不要過度追捧已經過於昂貴的個股，宜透過選股，尋找高品質企業且評價相對合理的投資機會。