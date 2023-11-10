升息尾聲 美元高利定存吸睛

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近期新推美元定存

美國聯準會（Fed）11月如預期停止升息，利率連二凍，但高利率將維持一段時間，利差因素仍為美元帶來吸引力，國銀近期也續推美元優利定存專案，年息至少都5％以上，利率收益優勢不變，銀行建議，投資人可把握美元最後高利期。

銀行主管表示，美元為國際市場主流貨幣，美元計價投資商品仍是大宗，且新台幣兌美元的匯率變動，近期還是在區間內波動為主，因此，各大銀行近期續推美元優利方案為主。

觀察國銀近期新推美元優存專案，整體平均在5％以上，以外銀渣打銀行的「豐盈升活」美金活存加碼專案最優，3個月期最高加碼到3個月5.98％年利率優存；其次為公股的彰化銀行，推出限時限量的美元定存利率半年期5.628％，為目前各官股行庫中最高。

第一銀行至11月30日止，限時推出「夠利HIGH」美元優利定存，3個月期最高5.6％超高優利；華南銀行至明年1月底，1個月年率5.5％計息，若拉長存期最多可達9個月，各種不同存期、金額的優利水準，介於5.2％～5.5％。

台新銀行11月也推出美元新方案，不論新舊戶，客戶以美元新資金、換匯資金或保險及投資返還的資金皆可受理，單筆承作門檻1,000美元，提供美元3個月期年息5％、6個月期年息更高達5.3％。

銀行主管指出，但近期地緣局勢升溫，若民眾擔心外匯市場波動，銀行也搶推新台幣高利定存，利率均在1.5％之上，且較市場常見活儲利率高出約1個百分點，不失是客戶資金停泊選項。

其中將來銀行主打不分新舊戶的台幣半年期定存1.71％優利專案；LINE Bank將高利定存專案總額度上調，11月底前利率上衝至1.7％；渣打銀行也推出6個月1.55％新台幣高利定存，但限新資金優惠，且單筆最低起存金額100萬元。