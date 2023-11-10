錢進美元定存 留意匯率、解約規定

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市場解讀聯準會（Fed）升息已見頂，一旦確定停止升息，強勢美元將反轉走弱，國銀指出，此時若想搶進美元定存可得想清楚，以免後續匯率波動，且若手頭資金緊，甚至不得已提前解約利率打折，即現階段要留意匯率波動風險，也要注意解約相關規定。

中信銀行分析，觀察過往美國升息循環告一段落，基準利率進入平原期，此區段美元平均走貶，股債市及原物料價格均有不錯的表現。股市受惠於景氣動能正向，債市受惠於通膨受控及停止升息，商品價格則受惠於停止貨幣緊縮所帶來的經濟成長預期，此時資金開始由美國回流非美市場尋求復甦利基。

對於此時是否仍可選擇美元定存，台新銀行建議，民眾考量自身美元的資產比重，若已持有美元部位達一定比例的客戶，建議以既有部位承作定存，且可以選擇長天期的定存，才能在Fed升息末端鎖住高利。

銀行主管表示，若外幣定存中途解約，通常銀行會依照起息日以及解約日，將利息打折。以目前外幣定存規定，若要中途解約，利息是依實際存滿期間對應原開單當日的牌告利率，且利息會打8折計算。而通常若未存滿一個月，直接不予計息。

若中途解約時實際應得的利息若「低於」已付之利息，將於中途解約返還本金時扣除差額。且中途解約還有其他手續，也均比照到期取款的手續辦理。

假如有資金急用需求，但仍不想賠錢解約，銀行主管說明，可透過定存單質借動用存款做為資金運用，以目前銀行可動用的金額，大多在存單面額總額的9成至9成5左右；存單質借利率則會依照客戶所有定存單加權平均利率後，按日計息。

台新銀提醒，影響外幣匯率波動因素很多，建議民眾務必考量自身是否可以承受匯率波動風險，例如客戶原本是以新臺幣換匯為美元後轉存定存，到期後若欲轉換回新臺幣存款，有可能產生低於原始本金的匯兌風險，應審慎考量是否符合需求後再辦理。