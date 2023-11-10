永豐金國際租賃衝ESG 獲獎

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永豐金租賃大陸子公司永豐金國際租賃落實綠色發展理念，積極開發綠色租賃產品，擴大投入碳達峰和碳中和的「雙碳」領域，榮獲「長三角融資租賃優秀案例」獎項。

永豐金租賃表示，大陸首屆長三角融資租賃發展大會10月25日在南京市舉辦，以「深化長三角融資租賃行業交流，促進融資租賃行業高品質發展」為主題，並表揚長三角融資租賃行業模範業者，經專家團隊評選後，永豐金國際租賃在眾多優秀同業中脫穎而出榜上有名。

這次獲獎的ESG項目為永豐金國際租賃重點發展的業務之一，推動新能源及低碳綠色產業發展，並發揮「融資」與「融物」優勢，將企業客戶綠色升級過程中所需的設備作為租賃物實現融資。近兩年綠色融資產業市場空間快速擴張，永豐金國際租賃將持續響應企業ESG發展策略，並開發新產品、新優勢，拓寬綠色融資租賃渠道。

永豐金租賃指出，永豐金國際租賃是永豐金租賃西進重要子公司，致力於服務中小微企業，提供融資租賃服務，透過積極的業務轉型和優化租賃方案等模式，公司資產規模和獲利能力穩健增長，近幾年來屢獲外界肯定獲獎連連。

展望未來，永豐金國際租賃強調，將不忘初心堅持守正創新，提供更加專業優質的融資租賃服務，解決企業客戶融資難題，期能成為客戶心中的第一品牌，實現「翻轉金融共創美好生活Together, a better life.」。