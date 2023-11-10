保誠創新智造所 邀學子提案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

保誠人壽宣布第三屆「保誠創新智造所」開跑，邀集青年學子踴躍提案共創理想未來，今年徵件主題除延續前兩屆的「健康保障」與「財務規劃」，新增企業出題「為三明治族找解方」。

根據保誠人壽2023年三明治族大調查結果，台灣上有父母、下有子女須扶養的三明治族群有「3C」煩惱，分別是Children（子女教育教養問題）、Care（自身以及長輩健康照護問題），以及Cash（家中金錢／經濟問題）。因此期望徵集以人為本、以需求為導向的提案，協助三明治族解決3C煩惱。

保誠人壽總經理王慰慈表示，有別於大部分的黑客松活動，保誠創新智造所特別針對獲選的提案團隊提供進一步的培育與孵化。前兩屆歷經超過80小時的課程與輔導，幫助超過10組隊伍實踐創意。有些團隊的商品已經上市，有些團隊也因此認識不同領域的專家，擴展人脈、建立行銷資源，讓點子不只是點子，而是能真正落地執行。

今年是保誠第三年攜手社會創新孵化專家Impact Hub Taipei推廣「保誠創新智造所」，不僅提供獎助金、開辦創新講座、實作工作坊，同時也提供保誠以及業師諮詢等豐沛資源，讓年輕學子從夢想家成為實踐者。

保誠今年邀請到「臺灣吧」的共同創辦人林辰擔任特別講師，他學生時期即透過自媒體發揮創意，2014年與友人共同創立「臺灣吧」，以生動圖文解析台灣時事或歷史，成為國高中甚至大學教師上課素材，也因此成為台灣知識型影片創作者的先驅，這次將擔任第一階段黑客松的特別講師，與入圍團隊分享學生時期創業的經驗與故事。

第三屆保誠創新智造所今年也邀請來自業界、新創界、學術界、與政府機關的專業評審陣容，匯聚多元觀點共同培育台灣的創新人才；第三屆大保誠創新智造所黑客松孵化計畫參賽者，限定為台灣大專院校（含以上）在學生及2022年、2023年應屆畢業生。需以團隊報名參與，比賽總獎金超過50萬元。詳情請瀏覽活動網站：https://pcalifeinnovation.com.tw/。