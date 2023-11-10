中租基金平台樂領金 瞄準存股領息族群

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財政部統計最新數據顯示，全台灣有649萬人申報股利所得，占總申報人數的5成以上，在薪資增長幅度追不上通膨的年代，打造被動收入已經成為全民運動，近日基金投資解決方案的領導者「中租基金平台」也搭上這股熱潮，特別針對存股和領息族群推出「樂領金」打造現金流專案投資計畫，提供三種基金投資方式，包含自選配息基金申購、中租母子盈利Pay、中租母子月月領，滿足民眾各類投資方式與現金流需求。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，「樂領金」是從日常生活資金使用的角度出發，以「快樂提領現金流」為訴求，回應台灣人偏好月月領息與固定提領資金的需求。

小資族建議可以單筆或定投配息型基金方式入門，投資門檻很親民僅新台幣3,000元起，即可藉由基金自身的配息機制，實現類似每月加薪、季度獎金入帳的小確幸。

手頭資金充足的投資人則可以運用中租新推出的兩種母子基金提領機制，其中「中租母子盈利Pay」適合偏好有獲利再享受分紅的投資人，「中租母子月月領」則是適合追求每月提領資金的屆退或退休族群，作為創造第二個月領退休金的來源。

中租基金平台董事長陳俊傑提到，投資人透過基金平台申購共同基金的規模日漸增長，尤其經歷數位轉型的疫後時代，訴求零手續費、線上申購便捷的基金平台近年大受民眾青睞，展望共同基金行業的未來，「中租基金平台」隨時都準備好迎接挑戰，持續朝提高市占率的目標前進。

即日起「樂領金」專案優惠熱烈實施中，年底前只要透過中租基金平台「樂領金」專案的三種方式申購基金皆享0手續費優惠。