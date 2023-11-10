和鑫攜手元培 打造創新Ｘ光技術發展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

和鑫生技攜手元培醫事科技大學於11月7日簽署合作備忘錄（MOU），由和鑫董事長蘇上泳與元培校長王綮慷共同簽訂，雙方將積極就學生見習、實習及教師研究計畫等層面合作交流，期待能在放射技術領域做出卓越貢獻。

蘇上泳致詞時表示，和鑫生技創立以來專精於發展X光技術，歷經多年的努力，運用技術優勢投入於癌症治療、醫學影像及工業非破壞性檢測的技術應用與市場開發，成功發展出具市場應用價值的商業化產品。蘇上泳強調：「工業X光檢測因功能性優勢產品眾多而廣泛運用於多個領域，但在X光技術人才前景無限的情況下，卻同時面臨人才短缺的窘境，因此期望元培能更多培育相關人才，甚至招生國際學生投入，讓產學合作更全面。」

王綮慷指出，元培醫事科技大學成立之初即致力於台灣醫事技職人才培育及放射技術創新。此次的合作將為元培學生提供珍貴的影像醫學實務經驗，使他們能夠在專業領域中獲得產業實作與國際交流的機會。「元培始終重視學生與業界的緊密合作，以幫助他們更好的規劃職涯，同時培養優秀的醫療專業人才。」王綮慷自豪表示。

元培醫放系師生研究團隊透過X光影像技術的應用，在「智慧農業AI影像辨識雞蛋品質及新鮮度」專題項目，榮獲教育部「全國學生實務專題競賽」獎項及「烏克蘭發明展」金獎。和鑫在實踐社會責任上始終不遺餘力，已開發多種X光食品異物檢查機也獲多家食品廠商應用，未來希望透過與元培的產學合作，在智慧農業上能孕育出更多的檢查技術應用，為食品安全盡一份心力。

蘇上泳指出，和鑫生技聯手元培大學在X光技術領域上相信會有加乘效果，期許未來共同能為醫療、工業檢測產業邁入新里程碑。