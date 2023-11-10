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泰鋒結盟德國Rudolf 致力染整永續

  • 工商時報 李水蓮
●泰鋒染化副總楊清道（左起）、德國魯道夫商業發展經理Stephan、技術及商業發展經理Luck、泰鋒染化協理吳昇峯於2023 TITAS合影。圖／李水蓮
●泰鋒染化副總楊清道（左起）、德國魯道夫商業發展經理Stephan、技術及商業發展經理Luck、泰鋒染化協理吳昇峯於2023 TITAS合影。圖／李水蓮

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超過40年以上、致力染料及化學品研發製造的泰鋒染化公司，攜手德國Rudolf魯道夫集團知名的機能性紡織助劑，以「染整解決團隊領頭羊」之姿，提供一條龍永續目標服務。其中備受矚目的「無氟撥水劑」，可應用於合成纖維處理製程，可賦予織物優異的手感效果，提供品牌廠商與消費者更安全且環保的選擇，該產品銷售量在德國Rudolf集團亞洲市場排行，泰鋒居亞洲第二名，泰鋒染化在台灣市場普遍得到客戶支持與肯定，也讓泰鋒染化在台灣市場銷售名列前二名。

泰鋒染化副總楊清道表示，隨著環保意識與健康訴求抬頭，氟碳產品在環境中不可分解性及對人體產生致癌性的問題備受關注。為符合永續發展原則，同時滿足成衣市場對防水、防油及抗污功能的需求。該公司攜手德國Rudolf魯道夫集團，自2011年合作至今超過10年以上。包括尼龍酸性染料固色劑（不含苯酚、雙酚、甲醛）、不含氟素撥水劑、生質材料做成的無氟撥水劑、生質材料吸水劑、銀離子抗菌系列等紡織助劑系列產品。

此外，泰鋒染化不斷持續開發多種的D type染料，可降低染布的殘液及水的使用量，進而降低廢水的濃度與水量達到節能減碳，實踐友善環境與永續發展目標。

楊清道指出，2026年歐盟碳稅正式上路，台灣紡織產業以出口為導向，如何跟上全球趨勢、落續永續概念，成為淨零碳排新顯學。針對台灣空污排放之改善與降低問題，近年來該公司總經理邱灯松帶領研發團隊助推綠色轉型成果豐碩，其中NOx已獲中華民國專利及歐盟、日本、美國、大陸等多國專利申請中，引領紡織產業降低空污排放新紀元。

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