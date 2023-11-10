全台Q3手機熱銷排行出爐

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今年第三季台灣手機市場的銷售量約115.6萬支，較去年同期121.1萬再減少5％，反映市場銷量持續探底，在第三季熱銷榜單前20名中，旗艦機型不僅超過半數，連剛上市的iPhone 15系列也榜上有名，顯見整體銷量遞減，高通膨使手機單價上漲，銷售額因此正成長7％。

全台最大連鎖通訊門市－傑昇通信表示，雖然台灣手機市場降溫，但是蘋果新機效應發酵，稍微提振市場信心，尤其2023年第三季熱銷榜排行上，蘋果iPhone新舊機型霸榜9席，全台熱銷冠軍仍然是iPhone 14（128GB），可惜目前iPhone 14系列庫存去化逐漸進入尾聲，部分通路甚至已經售罄。

傑昇通信觀察，儘管蘋果新機發表在即，市場一片看旺，也不敵高通膨影響，發表前便採保守態度，下修出貨量；且9月上市開賣的iPhone 15系列新機，預購量最多的Pro Max旗艦機型到貨不足，反令iPhone 15 Pro（256GB）開賣不到10天，賣出將近6萬台，僅次iPhone 14（128G），加上iPhone 15 Pro Max（256GB）及iPhone 15（128GB）分別在第三季熱銷榜上的第9名與第16名，預期新機效應有望帶動年底前手機市場回溫。

至於全台第一季最多人購買的安卓手機，又是哪幾款？傑昇通信指出，三星在第三季熱銷排行占有6席，而一上市便進榜蟬聯至今的Galaxy A54（8GB/256GB），甚至比iPhone 15 Pro（256GB）還受歡迎，成為安卓最賣5G手機。

同時，一發表就開紅盤的安卓旗艦機，除了Galaxy S23 Ultra（12GB/256GB），在摺疊螢幕手機市場具競爭力的Galaxy Z Flip5（8GB/256GB），也是當月開賣就進熱銷榜的常勝軍。