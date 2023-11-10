推食農共好循環 新壽獲永續影響力獎

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新光人壽參加台灣永續創意指標「2023第七屆資誠永續影響力獎」，以「新光一畝田幸福餐桌」和「財富守門員桌遊課程」，分別榮獲資誠永續影響力獎企業永續組特別獎與入選，彰顯新光人壽以創新作法打造永續飲食解方與推廣財經教育之影響力，促進社會永續、樹立良好企業典範，贏得評審團肯定。

「新光一畝田幸福餐桌」源起於台灣多次因農產品產銷失衡導致大量滯銷，不僅造成農友經濟的損失，更意味著生產過程中用到的土地、能量、與水資源也一同被浪費。新壽心疼農民辛苦化為烏有，為建構全民安全防護網，從食材溯源出發為台灣農業建立起「從產地到餐桌」減少糧食運輸耗損的綠色行動，連結聯合國永續發展指標，成立《新光一畝田幸福餐桌》計畫，無償提供場地及行銷資源，創立新光小農市集，穩定農民收入，回歸農村，從事有機耕種，同時舉辦食農教育，透過講座與助工助收，打造農夫友善土地、消費者選擇綠色消費的永續飲食生態圈。

而偏鄉學習資源不足，多數老師對於金融教育較無施力點，新壽為強化對弱勢金融消費者的保護，透過文化內容策進院媒合，貢獻保險專業與彤鳥社會企業共同開發「財富守門員」桌遊課程，運用「保險事件卡」融入真實詐騙情節，製造防詐騙情境，讓學生透過桌遊角色和擲骰子機率遊戲相互結合，以「互動有趣」、「簡易帶入保險概念」等特點，替偏鄉教師解決較難執行的金融素養教育；同時，桌遊課程所使用的教具，擷取雷雕廢邊材和再生紙，賦予教具永續的意義。