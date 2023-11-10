裕益年底前買CANTER 5噸貨車送優惠

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用實際的優惠與頭家車主鬥陣打拼！三菱FUSO台灣總經銷「裕益汽車」，為回饋頭家車主的愛護與支持，特別宣布推出「CANTER 5噸小貨車‧12月底前購車超值大回饋」優惠方案。即日起至12月底前，頭家只要訂購「FUSO CANTER 5噸小貨車」，並且交車（完成付款開立發票），同時在12月底前領牌，即享如下優惠：一、同級車最高8年或20萬公里動力系統原廠保固（6.5、7.9、8.55噸中型貨車同享）。二、加送5萬公里5次免費全車保養。三、購買框式木床車、6速自手排車另再加碼購車優惠，且是今天購車明天就能使用。

好的商用車一定要「耐操好用」，才能受到廣大頭家車主信賴，六期「FUSO CANTER 5噸小貨車」以車主的需求研發，搭載最安全的ABS、AEBS、BOS、EBD、ESP、LDWS等防護科技，其高剛性車體（10呎半、11呎、14呎）更能滿足多元化載運需求，3.0L耐操引擎（馬力150ps）亦比同級車省稅金；尤其再加上總經銷「裕益汽車」擁有全台最多直營商用車據點、近千名原廠培訓技師及125輛行動服務車，提供尚安心的24小時專業服務，作為堅強後盾。

身為連續31年台灣小型貨車（3.49～5噸級）市場銷售冠軍，「FUSO CANTER」不僅載重有力、耐操好用，長久以來更是文武百業的用車首選！

趁著「裕益汽車」推出回饋專案，現在買「FUSO CANTER 5噸小貨車」確是機會難得。

除了FUSO CANTER 5噸小貨車，目前裕益汽車針對FUSO CANTER中型貨車（6.5～8.55噸）、FIGHTER大型貨車（10.4～18噸）、SUPER GREAT重型商用車（26～43噸）、Mercedes-Benz ACTROS重型商用車（26～43噸）等各式商用車型，也同樣提供購車優惠活動，值得頭家們善加利用。更多有關「裕益汽車」購車優惠訊息詳情，可直接洽詢裕益汽車LINE專屬ID：@yueye或購車服務專線：0800-030-868。