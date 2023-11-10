台灣與蒙大拿州 簽署產業合作備忘錄

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美國蒙大拿州州長詹福特（Governor Greg Gianforte）率領產業訪問團來台灣，於10月30日與經濟部產業發展署陳佩利副署長、鄒宗勳副組長、蒙大拿商業廳長歐碩文（Scott Osterman）等人，共同見證經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）與蒙大拿州光電與量子產業聯盟（MPAQ）簽署備忘錄，強化智慧製造及光電科技領域產業合作。

備忘錄由TUSA林昭憲執行長與MPAQ姚傑森（Jason Yager）總裁進行簽署，雙方將建立台灣與美國蒙大拿州產業合作平台，深化策略夥伴關係，提升產業發展競爭力，共同拓展全球市場。

本次簽署典禮，並由蒙大拿州的雷射大廠Quantum Composers與我國華鐳光電簽署合作備忘錄，成為策略夥伴，共同製造協助晶片分析的關鍵設備，有助大幅提升晶片生產良率，落實台美產業廠商在光電設備領域之合作。

陳佩利副署長表示，台灣與蒙大拿州產業合作密切，目前我國為蒙大拿州第七大出口市場、第四大進口來源，詹福特州長決定在台設立商務辦事處，推動台美產業交流與合作，代表台美雙方關係深化，此次簽定智慧製造及光電科技領域的合作備忘錄，更是雙方產業合作的新里程碑。

詹福特州長率領的蒙大拿州產業訪問團，成員近40位，除州長外，包括州長夫人詹蘇珊、商業廳長歐碩文、農業廳廳長柯綺莉、蒙大拿州亞太商務辦事處代表王美美等官員，以及光電、半導體、人工智慧等產業領域代表，顯示蒙大拿州與台灣合作的重視，訪團成員亦於簽署典禮之後進行專題演講。