牛排、龍蝦大「塊」朵頤 君品雲軒西餐廳「加菜」上桌

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加拿大豌豆和扁豆 產量是全球之冠，〈雲軒〉的 「加拿大美食嘉年華」菜單上有〈加拿大平原扁豆湯〉。圖／姚舜

2013年帶起台灣餐飲市場「瘋龍蝦」旋風，締造單月銷售3萬隻龍蝦的君品酒店〈雲軒〉西餐廳，攜手加拿大駐台北貿易辦事處自今（10）日起至11月30日推出為期21天的《加拿大美食嘉年華》美食推廣活動，雲品國際西餐行政主廚王輔立率廚藝團隊以AAA等級加拿大牛肉、「北大西洋海鮮之王」加拿大龍蝦、紐芬蘭扁鱈、扁豆、馬鈴薯等加拿大最具代表性的海陸食材，以及產量品質皆冠於全球的楓糖等入饌，設計推出9套演繹加拿大物產豐饒之美的套餐，除刻意不炫技賣弄廚藝好讓食饕細品加拿大美食天然原味，每一套除主菜外，其它「標配」還有孢籽甘藍、奶油玉米、義大利麵、加拿大魁北克牛肉醬起司薯條、加拿大平原扁豆湯，且刻意用大盤盛裝，主副菜餚共陳的套菜每套999元＋10％起，走一個澎湃超值路線，讓客人大「塊」朵頤。

加拿大土地面積遼闊、 農漁畜牧業發達，物產豐饒、食材多樣，為世界第五大農產品出口國，同時加拿大也是大西洋上最大的海鮮供應國，紐芬蘭更是「鱈魚的故鄉」盛產扁鱈。牛肉、龍蝦更為加拿大「傲世食材」。此外，加拿大目前豆類產量銷售額居世界領先地位，豌豆和扁豆更是全球之冠。君品〈雲軒〉的「加拿大美食嘉年華」活動期間，食家饕客與吃貨可以認識這些特色食材。

加拿大和美國雖為兄弟之邦，但養牛飼料配方與牛肉分級制度卻不 一樣，所以美加兩國產的牛肉風味與口感也不同。美牛以玉米為主要 飼料，加拿大牛的飼料配方中則70％是大麥與小麥，另外30％才是玉 米，所以加拿大牛肉的油脂不像美牛那麼多。雖然，脂肪是牛肉香氣 來源，但油脂多，身體負擔亦重，加拿大牛肉就以「比較健康」切入 市場，爭取嗜肉老饕認同。

美牛分級是按：Prime、Choice、Select等共分10個等級，加拿大牛肉分級由高至低區分為Prime、AAA、AA以及A等級，屠體要被賦予 這些分級，首先必須先經過低溫冷卻，再由擁有加拿大牛肉分級局( CBGA)證照及通過加拿大食品檢驗局（CFIA）考核的評級員進行嚴格 詳細評鑑。範圍包括大理石花紋、成熟度、肌肉色澤、脂肪色澤、肌 肉發達度及肌肉結實度等方面來評定。

君品〈雲軒〉的「加拿大美食嘉年華」期間出的〈燒烤牛肉串〉，是用肩胛內側的AAA級加拿大牛板腱，經醃漬、切塊、串籤後，以南投相思木碳烤。18盎司的〈加拿大頂級帶骨牛小排〉，主廚抹上法式芥末醬，撒上迷迭香、百里香、黑胡椒、玫瑰鹽及小茴香增添風味，再以相思木炙烤。兩道澎湃肉食皆以最簡單方式烹調，食饕可細嚼慢嚥，比較加牛與美牛風味口感差異。

加拿大龍蝦被稱為「北大西洋海鮮之王」，因生長在高緯度的冰冷深海海域，蝦殼厚實、蝦肉飽滿Q彈，當地漁民以龍蝦籠放入深海低溫海域撈捕龍蝦，再以備有製冰設備的捕撈船急送回蓄養池，保持龍蝦鮮活美味。〈雲軒〉以清蒸料理後上桌，展現最天然的鮮甜美味。加拿大扁鱈肉質細緻柔軟且富油脂，主廚裹上麵衣後油炸至表面金黃後上桌，是紐芬蘭當地世代相傳的經典美食。

〈魁北克牛肉醬起司薯條〉又稱「加拿大起司肉醬薯條」，構成這道「邪惡美食」的三大元素是炸薯條、熱熔起司和肉醬。這加拿大國民美食原本有個名字叫「Poutine」，但發音近似俄羅斯總統普丁，俄烏開戰後，為「省麻煩」，不少餐廳紛紛將之改名。

加拿大豌豆和扁豆產量是全球之冠，〈雲軒〉的 「加拿大美食嘉年華」菜單上有〈加拿大平原扁豆湯〉，主廚加入蔬菜、炒香培根燉煮的扁豆濃湯，濃湯打上綿密奶泡更增添滑順感。加拿大嘉年華活動期間無限量供應加國節慶甜點〈冰上楓糖〉， 並由廚師在冰上現做，做法是將熱的楓糖漿倒在冰塊上再由廚師捲到竹籤上成棒棒糖。冬季在加拿大街頭常可見到此國民甜點，如今在〈雲軒〉是在客人面前現製，宛如置身異國並增加儀式感。

【禁止酒駕，飲酒過量．有害健康】

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雲軒西餐廳／地址：台北市大同區承德路一段3號6樓(君品酒店）／ 電話：02-2181-9999轉雲軒西餐廳