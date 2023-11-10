鮑爾放鷹 道瓊挫220點 特斯拉大洩5.5％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國失業數據攀升顯示勞動力市場降溫，市場燃起緊縮周期結束的預期，華爾街股市9日開高後震盪，午盤時段轉跌，美債標售結果出爐、鮑爾發表談話後，美股持續向下，未能再轉漲，道瓊工業指數終場跌逾200點，標普跌逾0.8％，止步連8紅。

道瓊工業指數下跌220.33點，或0.65％，以33,891.94點作收；標普500指數下滑35.43點，或0.81％，收4,347.35點；那斯達克指數下跌128.96點，或0.94％，收13,521.45點；費城半導體指數下跌20.34點，或0.59％，收3,452.34點。

推薦閱讀 股神巴菲特 傳個人帳戶跟單波克夏操作

數據方面，美國上周首領失業救濟金人數減少3,000人至21.7萬人，略少於預期的21.8萬人及上周修正值22萬，截至10月28日止，連續申領人數由181.2萬人升至183.4萬人，高於預期的182萬人，達到4月中以來的高位，且為連升7周，進一步顯示就業市場放緩。

政經方面，鮑爾9日出席國際貨幣基金（IMF）的研討會上，他在會中發表談話稱，通膨已給聯準會展示了若干假動作（head fakes），因此他們無法徹底相信已採取足夠行動以降低通膨，若有必要，聯邦公開市場委員會（FOMC）將會毫不猶豫地進一步收緊貨幣政策。雖未直接提出再度升息，但仍強調表示現在宣布升息周期告終仍為時過早。

同日，亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）在活動上表示，儘管前景仍不平坦，但利率政策很可能已具足夠限制性，博斯蒂克和參與同場活動的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）均稱，升息對經濟的影響仍未完全顯現，未來將會看到經濟進一步放緩。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）則重申，FOMC有必要繼續多次升息，以使通膨回落至2％目標，她認為，緊縮政策的一部分，必須透過長年期債息來實現。

鮑爾的言論打擊了市場對於聯準會降息的預期，市場對於明年首次降息的時間點預測，從6月推遲至7月；在鮑爾發表談話後，美債殖利率加速上行，十年期美債殖利率和2年期美債殖利率日內均升逾10個基點，遠離上周五各自所創的一個月和兩個月低位，2年期收益率重新站上5.0％。

此外，早前獲美國國會通過、總統簽署的臨時支出法案，僅能讓聯邦政府維持運作至11月17日，意即美國聯邦政府將再次面臨關門危機，眾議院新任議長強生僅有不到一周的時間推進協商。

個股方面，輝達（Nvidia）於上月遭美國政府禁止向中國銷售數款人工智慧（AI）晶片，據悉該公司計劃為中國市場再推三款新晶片，分別為HGX H20、L20 PCIe以及L2 PCIe，料最快將於11月16日問世。

另外，匯豐銀行分析師周四給予特斯拉「減持」評級，並將其目標價定為每股146美元，與周三的收盤價相比有35％的下行風險。分析師看好特斯拉的自動駕駛、Dojo和Optimus等業務到2030年將全部實踐，不過上述業務面臨龐大監管和技術挑戰，資本成本估計會遠高於集團平均水準，且特斯拉期望在2030年實現2,000萬輛交車量，這是一項重大的中期挑戰，他們認為時間表可能比市場和公司自身預估的更長，因而給予「減持」評級。特斯拉周四重挫5.46％，收報每股209.98美元，創下三周最大單日跌幅。

大型科技股9日普遍收黑，Google下跌1.57美元，跌幅1.18％，收報131.69美元；亞馬遜下挫1.48美元，跌幅1.04％，收在140.60美元；微軟收挫2.51美元，跌幅0.69％，收在360.69美元；蘋果下滑0.48美元，跌幅0.26％，收在182.41美元；Meta則逆勢揚升0.77美元，漲幅0.24％，收報320.55美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.38美元，跌幅0.41％，收報91.62美元；日月光ADR收跌0.06美元，跌幅0.76％，收報7.85美元；聯電ADR下滑0.07美元，跌幅0.94％，以7.40美元作收。