股神巴菲特 傳個人帳戶跟單波克夏操作

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非營利調查新聞網站ProPublica釋出最新報告稱，「股神」巴菲特（Warren Buffett）會在波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）購買或出售股票的當季或前一季，在其個人帳戶中對同一檔股票進行相同操作。

巴菲特此前便曾公開表示，他擁有一個獨立於波克夏的私人投資帳戶。基於規範，波克夏需要每季揭露其持股，相較之下，巴菲特個人帳戶中的持股量則仍是個謎。根據《富比士》的數據，巴菲特的淨資產為1,164億美元，位居全球第五大個富豪。

為避免爭議，巴菲特2016年時曾在公司年會上表示，他的個人帳戶會盡量遠離任何可能與波克夏發生衝突的事情，且不會購買波克夏正在購買的股票。

然而，ProPublica近日援引美國國稅局洩露的數據稱，在波克夏購買或出售股票之前的當季或前一季，巴菲特會在其私人帳戶中對同一檔進行交易，報導列出2009年和2012的買賣操作，涉及沃爾瑪（Walmart）、富國銀行（Wells Fargo）、嬌生（Johnson ＆ Johnson）等個股。

針對此事，波克夏目前尚未回應媒體的置評請求。

波克夏甫於4日公布第三季財報，在巴菲特掌舵之下，營收為932.1億美元，較去年同期激增 21.2％，營業利益則躍升40.6％至107.61億美元，另外，受到高利率推動，波克夏第三季現金部分達到1,572.4 億美元，飆上歷史新高。