11／10盤前》Q3財報三率三升 這檔網通廠加分

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台股今（11/10）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.11家金控10月單月合計稅後獲利171億元，同比成長近75％，前十月累計稅後賺進2,300.62億元，年增27.75％，國泰金控、富邦金控及新光金控預計10日公告，估計14家金控前10月稅後獲利應可破3,600億元，獲利年成長率將可能增至10％以上。

2.台股9日呈現高檔震盪走勢，電子股扮演撐盤要角，多頭指標AI股延續漲勢，指數終場上漲4點收16,745點。法人認為，目前台股盤面結構轉佳，有望整理後再攻萬七大關。

3.美國10月中下旬擴大AI晶片輸中禁令，輝達等巨頭原本為中國市場而降低規格的多款特供產品遭美政府禁止出口中國。新禁令公布不久，傳輝達與英特爾將再推出降規版晶片的計畫，而輝達已為此打造三款晶片。

科創板日報9日引述產業鏈人士表示，輝達現已為中國市場開發出最新改良的三款晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。三款晶片從旗艦產品H100改良而來，輝達最快將在本月16日之後公布，中國廠商最快能在近日拿到產品。

4.化工股獲利衝鋒，材料-KY（4763）在新產、新單及漲價策略助攻下，第三季毛利率62.1％、季增1.5個百分點，淨利16.4億元，季增52％、年增434％，按盈餘轉增資後之新股數計算的每股純益（EPS）達19.7元；前三季賺近四個股本，EPS達39.63元。

5.日本內閣預定10日通過價值近2兆日圓的半導體補助方案，將其中撥款9,000億日圓補助台積電在熊本縣興建第二座晶片廠。

6.華通（2313）、健鼎（3044）第三季獲利重啟成長，單季獲利雙雙超越上半年，華通獲利季增180％，每股稅後純益（EPS）1.41元；健鼎第三季EPS 4.07元，季增120.74％，登單季新高，累計健鼎前三季EPS輕鬆跨越半個股本，達8.07元，快追平去年同期獲利。

7.中磊（5388）今年來積極調整營運體質，第三季三率三升，單季毛利率提升至17.8％寫近18季新高，單季獲利也創歷史新高，該公司毛利率提升主要受惠調整產品組合、新產能效益及零組件供應優化三大因素，公司估第四季營運持穩，客戶庫存調整明年第一季可望結束，對明年整體產業及公司營運均持樂觀看法。

累計營運部分，中磊前三季合併營收為469.5億元，較去年同期年成長2％，累計前三季毛利率為15.4％，前三季稅後純益為16.9億元，也較去年同期大幅成長29％，前三季每股稅後純益為6.55元。公司前三季累計獲利及EPS，皆創歷史新高紀錄。

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8.在海外市場持續成長及商用機台復甦的帶動下，鈊象（3293）第三季繳出亮眼獲利成績，稅後純益及每股稅後純益（EPS）均創下新高，前三季累計EPS來到34.44元。法人表示，鈊象第四季仍有機會創2023年新高，而2024年第一季又是傳統旺季，未來兩季度鈊象電子營收獲利均有可能再攀峰。

9.受惠統一中控、統一超商（2912）等轉投資事業獲利穩健貢獻下，統一（1216）前三季稅後純益達167.74億元，年成長14.8％，EPS達2.95元，獲利創近三年同期新高。

10.全球封測龍頭日月光投控公布10月合併營收561.67億元，較上月持續成長4.92％，也寫近11個月合併營收新高。日月光先前預估，第四季封測營收將較第三季呈現中個位數成長約在4％至6％，而電子代工營收則可望較第三季呈現雙位數成長，法人看好，該公司第四季營收仍有機會小幅成長，挑戰今年單季新高。

11.生技業前三季財報陸續出爐，至少15家獲利超過半個股本，保瑞（6472）EPS以24.63元穩坐獲利王；麗豐-KY（4137）EPS達9.25元，賺贏去年全年；晶碩（6491）、美時（1795）前三季分別達15.31、14.19元。

生技業前三季除保瑞、晶碩、美時等賺進一個股本外，麗豐、精華、生展、亨泰光、達爾膚、鐿鈦、葡萄王、杏昌、大江、醫揚、生泰、邦特等的每股純益都由5元起跳，法人預期尚未公布財報的大學光、軒郁、泰博也可望有不錯的佳績。

12.受惠展店效益加上暑假帶動聚餐商機助攻，連鎖餐飲集團與觀光飯店第三季財報「績」昂，瓦城（2729）、豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、寒舍（2739）前三季營收獲利均創下新高，其中豆府前三季EPS達11.70元、賺贏去年全年的10.36元。

13.緯創（3231）受惠PC、伺服器業務動能同步於第三季站高崗，單季營收、獲利齊揚，雙率雙升、居歷來單季第三高，稅後純益47.02億元，季增逾44％、年增逾27％，寫下單季次高，EPS 1.67元，表現優於市場法人預期。前三季稅後純益年增14.8％、達81.34億元，為歷年同期次高，累計EPS 2.9元，亦是同期高檔。

14.IC設計本周續開法說，釋出未來展望。類比IC龍頭致新（8081）董事長吳錦川指出，本季營收估季減中位數11.65％，但庫存持續下降，有望恢復正常營運週期；驅動IC廠瑞鼎（3592）董事長黃裕國則表示，上游零組件傳統淡季，LDDI及車用TDDI需求減少，然而手機OLED因新客戶新機種導入，將減緩整體季節性衰退，且毛利率更有望微幅上升。（中性看待）

15.散熱廠10月營收譜高調，尤以奇鋐表現最為搶眼，以連四月創歷史新高，拿下營收人氣王；力致、雙鴻、建準10月營收均處高檔，分別寫下歷年同期新高、歷年同期次高及歷年同期第三高成績，就連興櫃散熱新兵邁科亦有連三個月創歷年同期新高的表現。

16.M31（6643）基礎元件、高速傳輸兩大IP業務持續增溫，鎖定特殊製程、導入先進製程之策略奏效，前景可期。M31晶圓代工平台從早期特殊製程逐漸推進至先進製程，第三季開始貢獻營收，總經理張原熏指出，更多客戶開始與M31共同開發，已有指標客戶洽談先進製程IP，M31競爭對手有限，將維持年增15％～20％成長目標前進。

17.砷化鎵產業第三季財報全揭露，經歷長達一年的庫存調整，PA族群甩開陰霾、獲利大爆發，宏捷科（8086）、全新（2455）單季每股稅後純益（EPS）分別刷新七、五季來高峰，穩懋（3105）、英特磊IET-KY（4971）則單季同步虧轉盈，各大廠不約而同釋出對後市樂觀展望，PA股第四季續拚成長。

18.大陸客戶支撐、半導體產業調整壓力趨緩，上品（4770）第三季毛利率46.47％、季增2.41個百分點，稅後純益3.83億元、季增2.08％，EPS達4.82元；前三季毛利率45.61％、年增1.21個百分點，稅後純益12.97億元，年增2.1％，EPS達16.38元。

19.新台幣匯率貶值助攻下，高鋒（4510）、瀧澤科（6609）等工具機第三季及前三季均有獲利。福裕（4513）第三季儘管本業虧損0.45億元，但因認出售台中大雅廠房土地處分利益挹注，EPS達2.02元創同期次高。

20.富世達昨（9）日以每股200元上市，收330元飆漲75％，成為台股第999家掛牌的上市公司；而走過一甲子的台灣資本市場，也將迎來第1,000家上市公司──台股第一檔純電動車股鴻華先進，將於11月20日在創新板登板，台股將邁入新里程碑。

21.聯強（2347）9日召開法說會，副總裁杜書全樂觀看待2024年每一季營收都會比2023年成長，而且2024年一定會把2023年各季度營收年減估約10％部分「全部撿回來」。

外資法人關注聯強股利政策，杜書全說，過去聯強配息率維持65％，2023年獲利雖不如以往，但將向董事會爭取提高配息率，以維持穩健股利金額，2024年聯強配息率會比過去好。

22.台寶生醫（6892）跨國合作案再下一城！繼與哈佛大學合組開發標靶細胞治療平台外，台寶9日宣布，將攜手美國TRACT開發「調節型T細胞」，瞄準全球每年逾200億美元的免疫抑制劑市場商機。首項新藥TregCel（TRK-001）已獲美國FDA核准進行二期臨床，並取得孤兒藥資格，未來將擁有七年市場獨占權。

23.經歷兩年半審查，合一9日宣布，治療糖尿病足部傷口潰瘍（DFU）1.1類天然藥物新藥「速必一」香雷糖足膏，獲中國大陸藥監局批准上市。該新藥由中天上海負責銷售授權，據悉目前有很多中國藥企洽談授權。

24.工紙龍頭正隆拓展獲利來源，啟動資產開發，在北市投入南昌路、杭州濟南路口等兩大都更案。

正隆走過第二季低潮，第三季營運轉正，單季稅後純益1.29億元，每股賺0.12元，前三季稅後純益4.56億元，每股賺0.41元，10月營收37.99億元、再現年月雙增，主要是贏得東南亞客戶一筆多達逾2萬噸工紙原紙大單。

25.國銀今年成金控獲利「頂樑柱」，據金管會公布，國銀前九月稅前大賺3,814億元，續創同期新高，獲利三支柱全面上攻，尤其在股利與換匯（SWAP）挹注下，投資及其他淨收益倍增，而利息淨收益持續扮演獲利貢獻主來源，手續費淨收益也回頭助攻。

26.數據顧問機構ECA International報告指出，預料亞太地區勞工明年平均實質薪資增長將達2.2％，高居全球之冠。台灣實資薪資估增2.5％，亞太地區排第六。

27.高房價回不去了！住展雜誌追蹤近四年台北市預售屋每坪平均開價，發現低於百萬元的新建案已連四年減少，銷售中新案已有近七成每坪開價躋身「百萬俱樂部」，其中每坪150萬～199萬元占21％，占比創史上最高，但單價200萬元以上的占比從去年同期的3.9％降低3.1％，凸顯政策抑制還是有其成效。

28.遠東SOGO台北店周年慶9日正式開跑，開門前，就吸引逾千人排隊等候入場，搶頭香的民眾更從上午7時就來卡位，鎖定限日限量商品。SOGO董事長黃晴雯說，從人潮可見大家對周年慶充滿期待，首日業績拚衝上13.2億元，較去年約成長1％。

29.擴大跨國產業生態圈，中華電信董事長郭水義9日透露，中華電將與NTT、KDDI及日本軟銀（Softbank）等日本三大電信公司擴大合作。

30.輝達等國際晶片廠短短三周內端出算力降階特規版的多款GPU晶片，力求降低新一波美國對AI晶片出口限制的衝擊。台系上下游供應鏈業者樂見其成，除上游IC／矽智財業者外，原本已出貨予大陸、或擁有位當地客戶的下游系統廠來說，亦是正面消息。

31.權證避險降稅今（10）日起降至千分之1，實施期限五年至2028年11月9日。台灣權證發行面及交易面，可望從此蓬勃發展，結束長達27年的「冷凍櫃」市場，開啟劃時代的「權證2.0」階段。

32.2023日本臺灣形象展9日於日本東京新宿登場，出席開幕式的經濟部長王美花此行拜會包括荏原製作所、富士軟片等日本業者，對方均表達加碼投資台灣的意願，包括新建廠或擴廠，預計投資額達百億元，明年首季啟動。

33.新青安貸款帶動的鋼性自住需求撐住房市，相關稅收也重返成長軌道。財政部9日發布10月稅收統計，土地增值稅、契稅和個人房地合一稅三大房市稅收年增率連兩月上揚，預期11月、12月也可持續成長。

34.中鋼獲利「月」來愈好，9日公布10月自結財報，單月營收290.52億元雖月減1.4％，不過合併營業利益5.17億元、合併稅前盈餘8.23億元均比9月出色。

35.財政部9日公布最新稅收統計，前十月全國賦稅實徵淨額3兆223億元，占全年預算數98.4％，僅差478億元就提前達標。財政部預估，今年全國稅收將超徵3,000億元至3,700億元。另外，台股帶旺10月證交稅收152億元、年增34.8％，已是連六紅。

36.環境部預計2025年起徵收碳費，不過已有鋼筋廠超前部署，南部鋼筋廠協勝發就通知客戶，本周起新接、將於明年出貨的新訂單要收附加碳費，每噸收150元、多退少補。據了解，另一鋼筋廠威致也將跟進。

37.裕隆汽車（2201）9日公告前三季財報，累計營收590.53億元，較去年同期增加30.04億元，前三季稅後純益67.5億元，較去年同期大增60.42億元，累計前三季每股純益3.55元，為2008年以來同期新高。

38.儒鴻（1476）9日舉行法說，董事長洪鎮海表示，NIKE等大品牌客戶下單動能漸增，整體環境是「蝗蟲過境」之後的「春暖花開」，但「花是慢慢的開」，預期2024年首季雙位數成長；手中訂單能見度有的下到2024年7月，比較確定的是到4月。因應訂單成長性，儒鴻印尼成衣廠56條產線2024年會開滿。

39.精剛10月合併營收2.73億元、年增85.94％，累計前十月合併營收22.36億元、年增68.11％，單月與累計營收均創同期新高。

40.大同（2371）受惠電力及能源事業拓展，本業穩定獲利，第三季每股純益0.23元、前三季每股純益0.68元，創新團隊入主來連十季獲利紀錄。受惠政府家電節能補助政策，家電廠聲寶（1604）前三季每股純益1.69元，優於2022年同期的1.63元。

B.利空因子：

1.軟體銀行（Softbank）願景基金（Vision Fund）至今連續兩季投資獲利，但依舊無法扭轉軟銀頹勢。受到日圓貶值提高海外債務負擔，以及共享辦公空間服務業者WeWork破產影響，軟銀上季（7至9月）大虧62億美元。

2.面板廠10月營收出爐，受到大陸十一長假影響，出貨量減少，面板雙虎營收普遍有兩位數衰退。友達10月營收211.68億元，較上月減少13.8％，群創10月自結合併營收172.91億元，較上月減少13.2％。友達董事長彭双浪表示，今年回到淡旺季的節奏，而且大家嚴控庫存，因此淡季效應明顯。

3.美國失業數據攀升顯示勞動力市場降溫，市場燃起緊縮周期結束的預期，華爾街股市9日開高後震盪，午盤時段轉跌，美債標售結果出爐、鮑爾發表談話後，美股持續向下，未能再轉漲，道瓊工業指數終場跌逾200點，標普跌逾0.8％，止步連8紅。

道瓊工業指數下跌220.33點，或0.65％，以33,891.94點作收；標普500指數下滑35.43點，或0.81％，收4,347.35點；那斯達克指數下跌128.96點，或0.94％，收13,521.45點；費城半導體指數下跌20.34點，或0.59％，收3,452.34點。

4.美國聯準會（Fed）利率已連二凍，但保留升息可能性，台灣央行是否再升息亦受關注。央行總裁楊金龍9日在立院財委會備詢時指出，目前美國、英國、歐元區、加拿大、澳洲利率幾乎都已到最高點，台灣利率也是慢慢達到高點，但他仍再三強調：「升息循環還沒有結束」。

5.華爾街對聯準會（Fed）接下來的利率走向看法兩極。美國銀行預期美國經濟將軟著陸，12月會再升息1碼，明年下半降息。高盛經濟學家雖稱美國經濟無衰退之虞，但通膨仍超標下無法提前降息，故明年第四季前Fed都將按兵不動。（中性看待）

6.印度轉型至再生能源雖有進展，不過再生能源提供的電力仍然不穩定。印度煤炭產量隨著用電需求攀升而飆高，未來20年印度恐難擺脫對煤炭的依賴。

7.英國晶片設計巨頭安謀（ARM）8日公布上市後首份財報，2024會計年度第二季（7至9月）營收和獲利皆超越市場預期，但本季（10至12月）財測保守拖累股價重挫。

8.日本消費電子巨擘索尼（Sony）9日公布會計年度第二季（7至9月）業績，影像感測器（晶片）業務走疲和好萊塢大罷工兩大因素，拖累該季獲利萎縮29％，不過索尼仍上修全年財測。

9.歐盟法院總檢察長皮特魯澤拉（Giovanni Pitruzzella）9日表示，歐盟普通法院2020年指稱主管機關未以符合法律標準，證實蘋果享有不公平競爭優勢的判決，存在法律缺陷應該重審。此一發展，引發外界擔心蘋果將面臨創紀錄的130億歐元（140億美元）的補稅金額。

10.大陸國家統計局9日公布10月通膨數據，其中消費者物價指數（CPI）受食品價格下降影響，從上月的年增率持平轉為衰退0.2％。工業生產者物價指數（PPI）年減2.6％，降幅較上月擴大0.1個百分點。分析指出，當月物價水準低位下行，再次凸顯當前消費需求偏弱，經濟修復基礎有待進一步鞏固。

11.大陸晶圓代工雙雄：中芯國際、華虹半導體兩家公司，分別於9日盤後先後公布2023年第三季財報，淨利均銳減。其中中芯國際第三季營收年減10.6％至人民幣（下同）117.8億元，淨利年減78.4％至6.7億元，期間內毛利率為19.8％，年減19.1個百分點。

綜合陸媒報導，華虹半導體第三季營收年減5.13％至41億元，淨利年減86.36％至9,583萬元。淨利下滑主因是毛利下降、存貨跌價損失增加、研發費用增加，以及其他收益減少所致，部分被匯兌損失減少所抵消。

12.銀行行員疑勾結詐團，金管會再重罰。聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，12天提領約4,000萬元，金管會9日對聯邦銀行重罰1,200萬元。

13.PC品牌廠宏碁、華碩10月動能雙雙較9月出現兩位數回檔，不過皆仍維穩較去年同期增長走勢。預期PC市況正回歸正常季節走勢，兩業者第四季的傳統消費電子旺季都將積極衝刺，力拚維穩年正成長的營運動能。（中性看待）

14.台灣經濟研究院總監劉佩真9日表示，國內外政經環境變化多，又有打房政策，國內房市明年將「量再縮，價格繼續盤整」，明年總統大選後雖有利房市發展，但「也不會太好」；至於台積電設廠高雄，帶動半導體產業鏈群聚，對高雄房市發展將有正面效應。

15.陽明海運公布10月營收113.02億元，月減7.42％、年減52.89％，主要受到大陸十一長假貨量減少及運價下跌影響。

16.面板驅動IC（DDI）大廠聯詠（3034）近日舉行法說，釋出第四季財測令市場失望，觸發市場調整財務預期，尤其里昂證券、凱基投顧、統一投顧啟動降評動作最大，里昂直指聯詠目前評價不具吸引力，內外資研究機構看聯詠後市以中性偏保守為主要論調。

里昂證券指出，聯詠第三季財報雖超越市場預期，但因電視、監視器、VR與車用等部分需求依然不振，加上部分產品仍在降價，導致第四季毛利率可能較第三季低，財測展望遜於市場預期。

17.仁寶（2324）10月營收874.94億元，月增2.8％、年減7.8％；累計前十月營收7,925.38億元，年減13.8％。10月PC出貨量略為下降，但靠非PC產品拉動營收。

18.台達電（2308）10月營收步入9月後塵、再陷雙減，惟月減幅嚴控低個位數水位。在差額不大下，法人估，董事長海英俊法說中提到的「第四季表現應會和第三季差不多」，兌現機會仍高。

19.鈺創（5351）指出，今年來DRAM產業皆處於修正狀態，隨著大廠積極持續減產及庫存逐漸去化，已度過最壞的時期，根據多家知名研調機構數據，皆預估2024年全球DRAM市場將迎來復甦。

鈺創9日舉行法說會，該公司第三季稅後虧損2.76億元，每股虧損0.96元，累計前三季稅後虧損6.35億元，累計每股虧損2.2元。

20.石英元件大廠台嘉碩（3221）董事長黃鈺同表示，希望2024年可以回到2021年的成長軌跡（月增20％到30％），惟2023年第四季業績恐低於第三季，降幅約在0％到5％之間，但是會比第二季還好。

台嘉碩10月營收1.87億元，年減5.12％，前十月營收17.9億元，年減38.99％。第三季營收5.59億元，季增5.96％、年減24.47％，第三季每股稅後純益0.09元。